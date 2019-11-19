Евгений Савченко назвал Вячеслава Клыкова провидцем

ТАКТ". На этот раз традиционные чтения посвятили 80-летию со дня рождения величайшего скульптора. О том, каким был Вячеслав Клыков, о его жизни, творчестве и идеологии рассказали ученые, художники и друзья мастера.В этом году одиннадцатые Клыковские чтения прошли за круглым столом одного из старейших вузов Курска. Среди почитателей таланта знаменитого скульптора и общественного деятеля глава региона Роман Старовойт и губернатор Белгородской области Евгений Савченко, сообщает телеканал "
Вячеслав Клыков, имел все возможности, чтобы купаться в лучах славы, как некоторые его коллеги – записные патриоты. Но он избрал по долгу совести другой путь. Путь сопротивления олигархическому режиму и борьбы за восстановление русской исторической государственности. Талантливый мастер, мыслитель, сгибал спину не перед властью, а перед Богом. И в его небесном учении черпал вдохновение для своего творчества.
Вячеслав Клыков, скульптор и общественный деятель: «Если ты художник, разумеется, ты, прежде всего, задумываешь те образы, которые явились бы и помогли нашему современному сознанию оттолкнуться от исторических идеалов. И Святой Руси, и Российской Империи, и, может быть что-то лучшее в Советское время».
29 мая 1988 года в день Святой Троицы состоялось открытие памятника преподобному Сергию Радонежскому – духовному вдохновителю победы Русского воинства в Куликовской битве. Это было невероятным событием для тогдашнего СССР. И оно стало реальным только потому, что за девять месяцев до этого, в сентябре 87 года, нашлись Православные патриоты, не побоявшиеся открыто выступить против воинствующего безбожия и государственного беспамятства. Среди них был наш земляк – Вячеслав Клыков.
Митрополит Курский и Рыльский Герман: «Он был очень смелым человеком. Я помню реакцию общества еще в 80-е годы, когда он поставил, сделал памятник преподобному Сергию Радонежскому. Был еще Советский союз. Как так – преподобный Сергий. Разве можно было тогда говорить о святых, о подвижниках, о героях. Он бесстрашно это делал».
Клыков был образцом настоящего, крепкого силой и духом Русского человека. Он был православным монархистом с имперским размахом. Мужественным воином, талантливым и независимым. Умеющим прощать чужие слабости, но не позволявшим их себе. Родом из простых крестьян, он был образцом высокого благородства. В силу таких своих качеств Клыков, естественно, стал вождем современного Русского Православного движения, отдавая ему все свои силы и средства. Это Славянский Фонд, Всероссийское соборное движение и Союз Русского Народа.
Вячеслав Клыков, скульптор и общественный деятель: «Я под словом русский понимаю очень широкий круг. Люди, это русские люди, которые разделяют русскую культуру, которые разделяют русское государство. Которые понимают русскую идею. Это могут быть и башкиры, и татары, и грузины, и другие национальности. Мы от того слабы, и от того слаба наша позиция, в том числе и патриотическая. Что мы привыкли быть в оппозиции, как в мягком диване».
Великий скульптор Вячеслав Клыков чувствовал русский народ всеми фибрами души. И поэтому его окружали исключительные люди. Те, кто мог несмотря ни на что проявить заботу о своем народе. Объединить его. Поднять русский дух.
Вячеслав Клыков, скульптор и общественный деятель: «Насколько я вот уважаю главу администрации Белгородской области – за его конкретные дела. Это ж надо поднять область. А небольшая область, в общем-то. Одна из самых лучших областей. К каждому селу проведен газ, асфальт. Не забыт даже самый маленький хуторок, где электрическое отопление – 2-3-4 дома хуторки».
Евгений Савченко с особым уважением вспоминает своего близкого друга Вячеслава Клыкова. Он называет его провидцем, пророком, который никогда не жил сегодняшним днем. А думал о будущем. Как и любой пророк – о вечности.
Евгений Савченко, губернатор Белгородской области: «Его всегда беспокоила судьба русского народа. Всегда беспокоило сбережение русского народа. Патриотизм всегда звучал из его уст. То, что тогда было невостребованно, не услышано, сегодня оно овладевает обществом, государственными деятелями, руководителями, умами. Он всегда думал о мощи нашего государства».
На XI Клыковских чтениях главы двух областей в очередной раз подчеркнули, русский характер, дух нашего народа останется жив до тех пор, пока жива память о великих подвижниках, талантливых людях, которым и был Вячеслав Михайлович Клыков. И основная задача – сохранить и пронести через года его наследие.
Евгений Савченко, губернатор Белгородской области: «А то, что мы все эти годы проживаем мирно, без войны. И каждый год русский народ убывает – вот это главная проблема. Для решения этой проблемы сегодня направлено как минимум три нац. проекта. Это и жилье, это и дороги, это и проект демография, и образование».
Курскую область сейчас украшают сразу 4 работы Вячеслава Клыкова. Это памятник Александру Невскому. Памятник Константину Рокоссовскому, установленный в день празднования 62-годовщины Курской битвы. Скульптура Серафима Саровского около села Покровское Курской области. И памятник знаменитой курской антоновке, который стал одной из последних работ Клыкова. Мастер завершил её в 2004 году. А само открытие «антоновки» было приурочено к православному празднику преображения Господня, широко известного в народе под названием «Яблочный спас».
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «У нас до сих пор нет развития стратегии туризма. И сегодня мои заместители, профессионалы, занимаются разработкой этой стратегии. Мне кажется, что обязательным блоком там должно быть знакомство с нашими великими земляками. Конечно же, в этот перечень входит Вячеслав Михайлович».
Евгений Савченко назвал Вячеслава Клыкова провидцем
Среди почитателей таланта знаменитого скульптора и общественного деятеля глава региона Роман Старовойт и губернатор Белгородской области Евгений Савченко