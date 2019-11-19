Курянка хотела купить шубу в интернете, а осталась без денег и без шубы

Возбуждено уголовное дело

48-летняя курянка стала очередной жертвой интернет-мошенников. Женщина нашла в сети интернет-магазин, специализировавшийся на продаже меховых изделий с большими скидками. Выбрав шубу, она решила оформить покупку онлайн. Предлагаемая цена за шубу была ниже рыночной, что и сыграло ключевую роль. Женщину не смутило и то, что задаток её попросили перевести на личную банковскую карту - не задумываясь она перевела продавцу 20 тысяч рублей. Так и не получив долгожданную посылку, курянка обратилась в полицию. Сейчас страница интернет-магазина прекратила работу.Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции начали расследование и просят курян быть бдительнее, совершая покупки через интернет, для начала, например, стоит изучить отзывы пользователей.