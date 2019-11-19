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«Россети» готовы к зиме

Минэнерго России подтвердило готовность группы компаний «Россети» к отопительному сезону 

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Минэнерго России подтвердило готовность группы компаний «Россети» к отопительному сезону 2019/2020 года. Соответствующий приказ подписан в Министерстве энергетики Российской Федерации и опубликован на сайте организации.

Оценка Министерства энергетики подтвердила соблюдение «Россетями» всех требований, установленных правилами подготовки к ОЗП, утвержденных соответствующим приказом ведомства.

«В этом году природа уже испытывала нас на прочность – в целом ряде субъектов Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов в октябре наблюдались сложные метеоусловия, в том числе, аномальные для этого времени года стихийные явления. Вместе с тем, благодаря постоянно проводимым на территории регионов России учениям, нам удается избегать масштабных нарушений электроснабжения на электросетевых объектах. Задача на предстоящий ОЗП традиционная – пройти его с еще более высокими показателями надежности, чем прошлый», – подчеркнул генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

В рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок в электросетевых компаниях группы «Россети» был проделан комплекс мероприятий, направленный на повышение надежности и качества энергоснабжения. В физическом выражении по основным номенклатурам работ годовой план технического обслуживания и ремонта исполнен с превышением плана.

К работе в осенне-зимний период готовы 49 270 энергетиков в составе 10 036 бригад, из них мобильных – 583. Для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений могут быть задействованы свыше 23 000 единиц техники. В распоряжении специалистов группы «Россети» – 5 743 резервных источников снабжения электрической энергией, которые готовы к использованию во время аварийно-восстановительных работ.

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