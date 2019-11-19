Перед Новым годом куряне получат квитанции за вывоз мусора с новыми суммами
С 30 ноября в Курской области повысятся нормативы накопления отходов
Соответствующий документ подписан в региональном комитете ЖКХ и ТЭК.
Там также пояснили, что действующий сейчас норматив - 1,5 куб.м в год на человека - временный, т.к. по федеральному законодательству для его установления необходимо в течение года каждый сезон проводить натуральные замеры. Их проводили сотрудники комитетов ЖКХ и ТЭК, экологической безопасности и природопользования, Юго-Западного госуниверситета и представители региональных операторов и муниципалитетов.
Правильность расчётов подтвердила независимая экспертная организация и эксперты российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами на территории Российской Федерации», проводившие комплексный анализ системы обращения ТКО в регионе. Отмечается, что когда Курская область перешла на новую мусорную систему, норматив в среднем был существенно выше – до 2,5 куб.м в год на человека.
Что касается тарифа, то правила его установления сейчас обсуждают на федеральном уровне, параллельно на региональном уровне рассматривают данные о работе региональных операторов. В декабре утвердят тариф на 2020 год, сообщают в пресс-службе областной администрации.