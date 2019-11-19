Перед Новым годом куряне получат квитанции за вывоз мусора с новыми суммами

С 30 ноября в Курской области повысятся нормативы накопления отходов





С 30 ноября в Курской области повысятся нормативы накопления отходов. Для многоквартирных домов норматив составит 1,93 куб.м в год на человека, для индивидуальных жилых домов - 1,97. Соответственно, увеличится и плата за услуги вывоза мусора, так как их стоимость складывается из норматива накопления и тарифа. Так, в соответствии с существующим тарифом жители северо-восточной зоны региона, которую обслуживает "Спецавтобаза по уборке Курска" будут платить 85,59 рублей с человека в многоквартирных домах и 87,36 рублей в частных. Для юго-западной зоны, которую обслуживает "Экопол" в многоэтажках плата составит 78,99 рублей с человека, в частном секторе - 80,63 рублей. Квитанции с новой суммой придут в конце декабря.Соответствующий документ подписан в региональном комитете ЖКХ и ТЭК.Там также пояснили, что действующий сейчас норматив - 1,5 куб.м в год на человека - временный, т.к. по федеральному законодательству для его установления необходимо в течение года каждый сезон проводить натуральные замеры. Их проводили сотрудники комитетов ЖКХ и ТЭК, экологической безопасности и природопользования, Юго-Западного госуниверситета и представители региональных операторов и муниципалитетов.Правильность расчётов подтвердила независимая экспертная организация и эксперты российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами на территории Российской Федерации», проводившие комплексный анализ системы обращения ТКО в регионе. Отмечается, что когда Курская область перешла на новую мусорную систему, норматив в среднем был существенно выше – до 2,5 куб.м в год на человека.Что касается тарифа, то правила его установления сейчас обсуждают на федеральном уровне, параллельно на региональном уровне рассматривают данные о работе региональных операторов. В декабре утвердят тариф на 2020 год, сообщают в пресс-службе областной администрации.