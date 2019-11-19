Курская Госавтоинспекция напоминает о штрафах за езду без тахографа

С 1 ноября все грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн и все автобусы должны быть оснащены тахографами

С 1 ноября вступили в силу изменения в федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196 «О безопасности дорожного движения». Теперь все грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн и все автобусы должны быть оснащены тахографами, независимо от их принадлежности (юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям). Устройства непрерывно регистрируют скорость автомобиля, время работы и отдыха водителя, способствуют контролю режима труда и отдыха водителя и как результат – повышают безопасность дорожного движения, снижают аварийность по причине утомляемости водительского состава, поясняют в ГИБДД.В Госавтоинспекции также напомнили, что за выпуск в рейс авто без тахографа грозит административный штраф. Водителю придётся заплатить до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 10 тысяч, для индивидуальных предпринимателей - до 25, а для юридических лиц - до 50 тысяч.Кроме того должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут наказывать за несоблюдение установленных норм времени управления транспортным средством и отдыха, либо нарушение режима труда и отдыха водителей. Если виноват сам водитель - ему грозит штраф до 2 тысяч рублей, должностные лица заплатят до 10 тысяч, индивидуальные предприниматели - до 25 тысяч, самый крупный штраф, как и в предыдущем случае, ждёт юридических лиц - им придётся раскошелиться на 50 тысяч рублей.