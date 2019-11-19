Курская Госавтоинспекция напоминает о штрафах за езду без тахографа
С 1 ноября все грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн и все автобусы должны быть оснащены тахографами
В Госавтоинспекции также напомнили, что за выпуск в рейс авто без тахографа грозит административный штраф. Водителю придётся заплатить до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф до 10 тысяч, для индивидуальных предпринимателей - до 25, а для юридических лиц - до 50 тысяч.
Кроме того должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут наказывать за несоблюдение установленных норм времени управления транспортным средством и отдыха, либо нарушение режима труда и отдыха водителей. Если виноват сам водитель - ему грозит штраф до 2 тысяч рублей, должностные лица заплатят до 10 тысяч, индивидуальные предприниматели - до 25 тысяч, самый крупный штраф, как и в предыдущем случае, ждёт юридических лиц - им придётся раскошелиться на 50 тысяч рублей.