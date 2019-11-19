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Две чиновницы курской "Инспекции по охране объектов культурного наследия" присвоили деньги на археологические работы

Суд оштрафовал чиновниц на 400 и 500 тысяч соответственно
Две чиновницы курской "Инспекции по охране объектов культурного наследия" присвоили деньги на археологические работы

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Ленинский райсуд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника и бухгалтера "Инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области".  Они признаны виновными в присвоении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

Чиновницы решили похитить бюджетные деньги, выделенные для проведения археологических работ. Для этого они, не ставя в известность курского индивидуального предпринимателя, заключили от его имени 8 фиктивных договоров якобы на выполнение археологических работ с целью выявления исторических ценностей на сумму более 1 миллиона рублей.

Фактически для ведения раскопок чиновницы привлекли других специалистов, заключив с ними соглашение о проведении таких работ за значительно меньшую сумму. С ними злоумышленницы расплатились за счёт средств поступивших из бюджета, остальное - более 600 тысяч рублей - присвоили.

Суд оштрафовал чиновниц на 400 и 500 тысяч соответственно. Также с них взыскана сумма причинённого ущерба. С целью обеспечения иска на имущество этих женщин наложен арест.
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