Две чиновницы курской "Инспекции по охране объектов культурного наследия" присвоили деньги на археологические работы
Суд оштрафовал чиновниц на 400 и 500 тысяч соответственно
Чиновницы решили похитить бюджетные деньги, выделенные для проведения археологических работ. Для этого они, не ставя в известность курского индивидуального предпринимателя, заключили от его имени 8 фиктивных договоров якобы на выполнение археологических работ с целью выявления исторических ценностей на сумму более 1 миллиона рублей.
Фактически для ведения раскопок чиновницы привлекли других специалистов, заключив с ними соглашение о проведении таких работ за значительно меньшую сумму. С ними злоумышленницы расплатились за счёт средств поступивших из бюджета, остальное - более 600 тысяч рублей - присвоили.
Суд оштрафовал чиновниц на 400 и 500 тысяч соответственно. Также с них взыскана сумма причинённого ущерба. С целью обеспечения иска на имущество этих женщин наложен арест.