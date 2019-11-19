В Курске осужденный рисует иконы

ТАКТ".В исправительной колонии №9 отбывает своё наказание Павел Вайчулис. И своим спасением он называет иконопись. С первых дней пребывания в тюрьме парень не мог принять то место, где ему пришлось оказаться. А когда умерла его родная мама, молодой человек смог найти себя только в религиозной деятельности. Теперь образы святых, которые пишет Павел, выставляются на конкурсах. «Не числом, а смирением» - один из таких, сообщает телеканал "
Холсты, кисти, масло и акрил стали для осуждённого Павла Вайчулиса спасением. Своего рода отдушиной. Здесь в исправительной колонии №9 он отбывает наказание по двум статьям – 228 и 210. Молодой человек, находясь на свободе, окончил художественно-графический факультет Орловского госуниверситета. Но в 2015 году с течением обстоятельств попал в места лишения свободы. Теперь Павел называет колонию другой жизнью. В тюремном заключении он продолжил рисовать портреты и импровизации. А к иконописи пришел, когда скончалась его родная мама.
Павел Вайчулис: «Был трудный период, потому что все это переживал в тюрьме. Попрощаться, конечно, не мог с ней лично. И все как-то к этому меня и привело. На тот период меня окружали люди духовно развитые. И с того момента я начал рисовать иконы».
Павел провел в СИЗО около трех лет. Но строгие правила режимного объекта не позволяли парню развивать свой талант. Все что у него было – лист бумаги, шариковая ручка и карандаш. Краски и кисточки в тюрьме под запретом. Сам Павел рассказывает, что очень ждал этапа в колонию. Он хотел посвятить себя иконописному ремеслу и наконец-то снова взять в руки кисть.
Павел Вайчулис: «Все это, конечно, личное. Все переживания и все остальное, но я скажу, что это мне очень сильно помогает. Потому что постоянно вижу и лики написанные, и соответственно с молитвой все это делаю».
Еще в тюрьме Павел получил благословление на написание икон. И теперь под тихий едва уловимый шепот молитвы из-под тонкой кисти заключённого художника на свет появляются образы святых. В этом году одну из работ Павла отправили на всероссийский смотр религиозной деятельности осуждённых «Не числом, а смирением». Лик святого праведного воина Федора Ушакова был написан с лёгкой руки.
Павел Вайчулис: «Она, кстати, легко очень писалась. Бывает, когда некоторые вещи пишутся трудно, может быть, это зависит от настроения. Но вот он как-то легко написался. И без особых изъянов. Все было просто, легко».
Сергей Клёсов, заместитель начальника ИК №9: «Данный конкурс православной иконописи является ежегодным. Он проходит в рамках рождественских чтений совместно с синодальным отделом епархиального управления. Ежегодно наша колония принимает участие, и, как правило, ежегодно наша колония отправляет иконы на данный конкурс. Итоги будут подводиться в главке управление социально-воспитательной работы и правовым правлением».
Сотрудники девятой исправительной колонии всегда поддерживают заключённых. И словом, и делом. Предоставляют расходный материал, никогда не отказывают в закупке новых кисточек или дорогих красок.
Сергей Клёсов, заместитель начальника ИК №9: «Мы стараемся в полном объеме использовать и также развивать их потенциал. Потому что самое главное чтобы осуждённые находили свое место, становились на путь исправления, принимали участие в общественной жизни колонии. Проводим различные воспитательные мероприятия, массовые, спортивные, художественная самодеятельность. И стараемся каждого привлечь по интересам».
Какое место займет работа «Адмирал Ушаков», Павел узнает только под Рождество. А сейчас на очереди еще три святых лика.
В Курске осужденный рисует иконы
Образы святых выставляются на конкурсах