Мираторг поможет увековечить память героев ВОВ в Поныровском районе Курской области

Также компания берет на себя обязательства по реставрации братской могилы в селе Ольховатка и благоустройству прилегающей территории и подъездных путей

Курск, 19 ноября - «Мираторг», крупнейший вертикально интегрированный агропромышленный холдинг в РФ, и администрация Курской области сообщают о подписании меморандума совместных действий по охране мемориального статуса отдельных территорий Поныровского района Курской области. Компания поддержит патриотическую программу по увековечиванию памяти героев Красной Армии и сохранению мемориалов Великой Отечественной войны на территории муниципалитета.Агрохолдинг - ведущий инвестор и работодатель в агропромышленном секторе Курской области. Компания активно развивается, обеспечивая, прежде всего, сельское население достойной и стабильной заработной платой и всеми социальными гарантиями. Для реализации масштабных проектов по производству свинины, розовой телятины и ягнятины холдинг создал рабочие места для более трёх тысяч жителей региона. В рамках политики социальной ответственности компания системно помогает в решении острых проблем жителей, поддерживает сохранение исторического и культурного наследия в регионах деятельности.На территории Поныровского района проходили ожесточённые бои советских войск Центрального фронта под командованием маршала К.К. Рокоссовского против немецких войск. Бои вошли в историю как сражение на северном фасе Курской дуги. «Мираторг» принял решение оказать помощь в сохранении исторического наследия и подписал меморандум по охране мемориального статуса отдельных территорий Поныровского района. Документ предусматривает совместную работу холдинга, администрации Курской области, администрации муниципального образования и отрядов Центра «Поиск» по увековечиванию памяти героев Красной Армии и сохранению мемориалов Великой Отечественной войны. Также компания берет на себя обязательства по реставрации братской могилы в селе Ольховатка и благоустройству прилегающей территории и подъездных путей. В настоящее время продолжается подготовка необходимой разрешительной документации для дальнейшего строительства комплекса вблизи н. п. Становое, пока же компания приступит к консервации объекта.«Меморандум совместных действий, подписанный нашей компанией, - очередной шаг социально ориентированной работы холдинга. «Мираторг» - не только лидер по производственным показателям и созданию высокооплачиваемых рабочих мест, но и пример для многих других компаний в системном и чутком подходе к проблемам населения. В этом году «Мираторг» уже восстановил мемориал в Хомутовском районе. Теперь принято решение поддержать объекты Поныровского района. Это и масштабная патриотическая программа, и озеленение территорий, и работа по обеспечению и соблюдению всех санитарных и экологических норм на предприятиях холдинга», - отметили в пресс-службе АПХ «Мираторг».