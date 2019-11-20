В Курской области цены на социальные сорта хлеба повышаться не будут

Губернатор предложил увеличить сумму субсидий из областного бюджета на производство социальных сортов хлеба

Администрация Курской области подписала постановление о мерах по стабилизации цен на хлеб.В нашем регионе выпекают три сорта социального хлеба - «Дарницкий», «Сеяный» и «Майский». Такой подход позволяет гражданам с низким доходом приобретать качественный хлеб по доступным ценам - оптово-отпускная цена 13,6 рублей за буханку без упаковки и 14,60 рублей с упаковкой. Максимальная стоимость хлеба в магазинах не должна превышать 17 рублей, и в данном случае речь идёт об упакованном хлебе.В Курской области 6 хлебозаводов производят и поставляют в розничную торговлю социальные сорта хлеба.Цены оставались стабильными в течение последних лет, в то время как затраты хлебопекарных предприятий росли. Анализ данных предприятий показал, что производство и реализация социальных сортов хлеба для хлебозаводов убыточно.Повышаются тарифы на электроэнергию, газ и другие ресурсы, транспортные расходы, цена на ржаную муку. Растёт фонд оплаты труда работникам хлебозаводов.Хлебопеки обратились к главе региона с просьбой помочь в решении проблемы. Принято решение не поднимать цены на хлеб. Найден другой выход, который позволит соблюсти интересы и курян, и производителей. Губернатор предложил увеличить сумму субсидий из областного бюджета на производство социальных сортов хлеба.Из расчёта на одну буханку увеличение составит 1 рубль 50 копеек, а ставка субсидии - 5 рублей. Из областного бюджета на эти цели потребуется более 18 миллионов рублей. Предположительно общая сумма субсидий на производство социальных сортов хлеба в 2020 году составит порядка 61 миллиона рублей.