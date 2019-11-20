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В Курске регулярно будут проводить рейды по контролю работы городского общественного транспорта

Ранее мэр Курска поручил ужесточить контроль за работой пассажирского транспорта
В Курске регулярно будут проводить рейды по контролю работы городского общественного транспорта

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На прошедшем около двух недель назад оперативном совещании мэр Курска Виктор Карамышев поручил ужесточить контроль за работой пассажирского транспорта, не оставлять без внимания ни один факт нарушения и наказывать нерадивых перевозчиков.

Сегодня в районе конечного остановочного пункта «СЧПУ» по улице Гремяченской представители городского департамента пассажирского транспорта вместе с инспекторами ГИБДД, специалистами территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области Юго-Западного МУГАДН ЦФО провели очередной выездной рейд. Проверяли соответствие предоставляемых перевозчиками услуг требованиям правил безопасности пассажирских перевозок. Особое внимание уделили соблюдению графиков движения по маршрутам, путевой и водительской документации и осмотрели автобусы.

Как сообщил директор департамента пассажирского транспорта города Курска Григорий Богачев, по итогам прошлого рейда выявлено более десятка нарушений. 

– Подобные рейды будут проводиться во всех районах города, в разное время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, - чиновник. - Выездные мероприятия организуются с учётом поступающих письменных и устных обращений горожан, жалоб курян на различных интернет ресурсах и в соцсетях. Проверки призваны повысить дисциплину водителей и перевозчиков и улучшить транспортное обслуживание жителей Курска.

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