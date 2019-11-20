В Курске регулярно будут проводить рейды по контролю работы городского общественного транспорта

Ранее мэр Курска поручил ужесточить контроль за работой пассажирского транспорта

На прошедшем около двух недель назад оперативном совещании мэр Курска Виктор Карамышев поручил ужесточить контроль за работой пассажирского транспорта, не оставлять без внимания ни один факт нарушения и наказывать нерадивых перевозчиков.Сегодня в районе конечного остановочного пункта «СЧПУ» по улице Гремяченской представители городского департамента пассажирского транспорта вместе с инспекторами ГИБДД, специалистами территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области Юго-Западного МУГАДН ЦФО провели очередной выездной рейд. Проверяли соответствие предоставляемых перевозчиками услуг требованиям правил безопасности пассажирских перевозок. Особое внимание уделили соблюдению графиков движения по маршрутам, путевой и водительской документации и осмотрели автобусы.Как сообщил директор департамента пассажирского транспорта города Курска Григорий Богачев, по итогам прошлого рейда выявлено более десятка нарушений.– Подобные рейды будут проводиться во всех районах города, в разное время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, - чиновник. - Выездные мероприятия организуются с учётом поступающих письменных и устных обращений горожан, жалоб курян на различных интернет ресурсах и в соцсетях. Проверки призваны повысить дисциплину водителей и перевозчиков и улучшить транспортное обслуживание жителей Курска.