В Курске регулярно будут проводить рейды по контролю работы городского общественного транспорта
Ранее мэр Курска поручил ужесточить контроль за работой пассажирского транспорта
Сегодня в районе конечного остановочного пункта «СЧПУ» по улице Гремяченской представители городского департамента пассажирского транспорта вместе с инспекторами ГИБДД, специалистами территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области Юго-Западного МУГАДН ЦФО провели очередной выездной рейд. Проверяли соответствие предоставляемых перевозчиками услуг требованиям правил безопасности пассажирских перевозок. Особое внимание уделили соблюдению графиков движения по маршрутам, путевой и водительской документации и осмотрели автобусы.
Как сообщил директор департамента пассажирского транспорта города Курска Григорий Богачев, по итогам прошлого рейда выявлено более десятка нарушений.
– Подобные рейды будут проводиться во всех районах города, в разное время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, - чиновник. - Выездные мероприятия организуются с учётом поступающих письменных и устных обращений горожан, жалоб курян на различных интернет ресурсах и в соцсетях. Проверки призваны повысить дисциплину водителей и перевозчиков и улучшить транспортное обслуживание жителей Курска.