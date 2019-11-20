Реставратор из Курской картинной галереи имени Дейнеки получила премию имени Луначарского

Благодаря Елене Денисовой удалось сохранить почти полтысячи полотен, некоторые из них буквально восстановлены из руин

Заведующая реставрационной мастерской Курской картинной галереи имени Александра Дейнеки Елена Денисова удостоена премию имени Луначарского. Награду курянка получила в номинации «Работник музея». Церемония прошла в Санкт-Петербурге во время международного культурного форума.Лауреатами премии стали лучшие работники культуры из Курской, Белгородской, Московской, Псковской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, Чеченской и Чувашской республик, а также Чукотского автономного округа.Елена Борисовна работает в галерее 43 года реставратором масляной живописи. Благодаря ей удалось сохранить 484 живописных работы! Некоторые из полотен были буквально восстановлены из руин.Например, полотно XVIII века Алана Рамзея «Портрет английской королевы» со сложной реконструкцией утраченных фрагментов. Процесс работы документировался на видеокамеру. На основе видеозаписи в галерее смонтировали фильм «Возвращение королевы». В 2014 году фильм получил серебряный приз Всемирного фестиваля музейных мультимедийных проектов FIAMP в номинации полнометражных фильмов, содействующих сохранению и пропаганде культурного наследия.