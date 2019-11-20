Курян призывают не пытаться ремонтировать и устанавливать газовое оборудование самостоятельно

Всё началось с того, что курянин решил сам заменить газовую колонку

В минувшую субботу три дома по улице Карла Маркса в Курске оказались отключенными от газоснабжения. Причиной стала самонадеянность жильца одной из квартир: мужчина решил самостоятельно заменить газовую колонку.Однако "умелец" перепутал ввод газовой и водопроводной труб. В результате вода попала в систему газоснабжения, что и привело к ЧП. Специалисты откачали воду, газоснабжение восстановили.Курское Управление по делам ГО и ЧС напоминает жителям о необходимости и важности соблюдения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования!Горожан призывают доверять установку, техническое обслуживание и ремонт газового оборудования ТОЛЬКО специалистам, аттестованным на проведение газоопасных работ и не пытаться проводить подобные работы самостоятельно. Организация, предоставляющая такие услуги, должна иметь допуск к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.