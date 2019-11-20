  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курской области ищут водителя, сбившего на переходе мужчину и скрывшегося

Авария произошла 19 ноября примерно в половину восьмого утра на 22 км автодороги «Курск – Льгов – Рыльск» в Октябрьском районе
В Курской области ищут водителя, сбившего на переходе мужчину и скрывшегося

Читайте также

В Курской области ищут очередного водителя, скрывшегося с места ДТП. Авария произошла 19 ноября примерно в половину восьмого утра на 22 км автодороги «Курск – Льгов – Рыльск» в Октябрьском районе. 

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно иномаркой белого цвета), двигаясь со стороны Курска в сторону Курчатова, сбил 45-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. 

Водитель с места происшествия скрылся, а мужчину с ранениями доставили в 4-ю горбольницу Курска. 

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этой аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией, сообщить по телефону дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району: 8(4712) 2-12-02, 2-13-79 или по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области 8(4712) 36-70-01, 36-70-02. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Пьяный курянин поругался с пьяным прохожим и избил его

Очереди в МФЦ куряне ждут в среднем по две минуты

Игорь Маковский: «Мы системно занимаемся расширением форматов работы по профилактике детского электротравматизма – и, как показывает практика, это дает результат»

В Курске оштрафовали нелегального перевозчика. Ему грозит уголовное дело

В Курске ленивые студенты попались на удочку мошенницы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске