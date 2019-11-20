В Курской области ищут водителя, сбившего на переходе мужчину и скрывшегося

Авария произошла 19 ноября примерно в половину восьмого утра на 22 км автодороги «Курск – Льгов – Рыльск» в Октябрьском районе

В Курской области ищут очередного водителя, скрывшегося с места ДТП. Авария произошла 19 ноября примерно в половину восьмого утра на 22 км автодороги «Курск – Льгов – Рыльск» в Октябрьском районе.Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно иномаркой белого цвета), двигаясь со стороны Курска в сторону Курчатова, сбил 45-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.Водитель с места происшествия скрылся, а мужчину с ранениями доставили в 4-ю горбольницу Курска.Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этой аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией, сообщить по телефону дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району: 8(4712) 2-12-02, 2-13-79 или по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.