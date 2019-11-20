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Лента новостей / В регионе

В Курске депутаты приняли бюджет и программу социально-экономического развития

Бюджет на следующие год, впервые позволит предусмотреть годовые расходы на зарплаты бюджетникам и содержание бюджетных организаций
В Курске депутаты приняли бюджет и программу социально-экономического развития

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В зале заседаний Курского городского собрания нет свободных мест. В повестке дня – вопросы касающиеся развития Курска вплоть до 2030 года. В первую очередь депутаты утверждают программу социально-экономического развития Курска на следующие 10 лет, сообщает телеканал "ТАКТ". Областной центр должен стать комфортным, социальным, экологичным и привлекательным в экономическом плане. При составлении документа, отмечают его авторы из центра стратегий регионального развития, учтены лучшие мировые практики, а также мнение жителей Курска.

Алла Чертова, председатель Курского городского собрания: «Главный стратегии то, что мы выступаем единым перспективным планом социально-экономического развития с Курской областью. Стратегия города Курска входит составной частью в стратегию региона. Это позволяет нам при подготовке к тысячелетию города планировать участие в национальных проектах и в федеральных программах. И все то, что обсуждалось в течение последнего года, сегодня отражено в стратегии».

От стратегии избранники перешли к главному финансовому документу города на 2020 год и на плановый период двух последующих. Проект бюджета ранее прошел общественные слушания.

Алла Чертова, председатель Курского городского собрания: «Мы впервые за последние годы утверждаем бюджет, который так значительно увеличивается. Мы к стартовому первоначальному муниципальному бюджету получили плюсом еще 1 миллиард 300 миллионов рублей».

Увеличение связано с тем, что областные власти зафиксировали для Курска единые отчисления в размере 30% от налога на доходы физических лиц. Таким образом, бюджет на следующие год, впервые позволит предусмотреть годовые расходы на зарплаты бюджетникам и содержание бюджетных организаций.

Виктор Карамышев, глава Курска: «Прежде всего, деньги будут направлены на первоочередные задачи, которые, к сожалению, не решались. Многие годы, принимая бюджет на очередной финансовый период, депутаты Курского городского собрания и администрация не могли в полном объеме предусмотреть деньги на весь год. На заработную плату, на топливные ресурсы, на освещение, на отопление школ и других социальных учреждений. Вот в начале 2019 года мы заключили контракт на освещение на 6 месяцев. У нас просто не было средств».

Также избранники утверждают земельный налог. В решении учитываются поправки федерального законодательства. Изменения заключаются в том, что 0,3% ставки налога будут платить те, чье индивидуальное жилищное строительство не используется в предпринимательской деятельности. Если такая деятельность ведется, то ставка составит 1,5%.

Из городской собственности в областную депутаты передают мемориальный комплекс «Курская дуга». Расчет на то, что финансирование объекта будет увеличено. Это, по словам председателя горсобрания, особенно актуально в связи с планами создать парк «Патриот».

Принимается также программа приватизации муниципального имущества. Туда включены нереализованные и невостребованные в прошлом году объекты муниципальной собственности.


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