В Курске ленивые студенты попались на удочку мошенницы

Как минимум четыре курских студента стали жертвами аферистки, обещавшей написать за них курсовые

Лень может стоить дорого. Как минимум четыре курских студента стали жертвами мошенницы. Они решили переложить заботы по написанию курсовых работ на плечи другого человека, которого нашли по объявлению в интернете. Стороны обговаривали дату, к которой курсовая должна была быть готова. Условием начала работы была полная предоплата услуги – 4-5 тысяч рублей. Однако к назначенному сроку автор переносил сроки, а после вовсе перестал выходить на связь. Тогда ленивым студентам пришлось пойти в полицию.Аферистку нашли - это 28-летняя курянка. Она должна вернуть все деньги студентам, но от уголовного дела её это вряд ли спасёт - по всем фактам проводятся проверки для решения о начале уголовного производства.