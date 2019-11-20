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В Курске ленивые студенты попались на удочку мошенницы

Как минимум четыре курских студента стали жертвами аферистки, обещавшей написать за них курсовые
В Курске ленивые студенты попались на удочку мошенницы

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Лень может стоить дорого. Как минимум четыре курских студента стали жертвами мошенницы. Они решили переложить заботы по написанию курсовых работ на плечи другого человека, которого нашли по объявлению в интернете. Стороны обговаривали дату, к которой курсовая должна была быть готова. Условием начала работы была полная предоплата услуги – 4-5 тысяч рублей. Однако к назначенному сроку автор переносил сроки, а после вовсе перестал выходить на связь. Тогда ленивым студентам пришлось пойти в полицию. 

Аферистку нашли - это 28-летняя курянка. Она должна вернуть все деньги студентам, но от уголовного дела её это вряд ли спасёт - по всем фактам проводятся проверки для решения о начале уголовного производства.
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