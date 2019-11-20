В Курске оштрафовали нелегального перевозчика. Ему грозит уголовное дело

Если перевозчик продолжит незаконно таксовать, у него отберут автомобиль

В Курске на Привокзальной площади полицейские поймали незаконного предпринимателя.Рано утром стражи порядка проверили транспорт, прибывающий к Железнодорожному вокзалу. Ряд вопросов возник к 61-летнему водителю микроавтобуса Фольксваген, который привёз людей из Глушковского района. Мужчина не смог предоставить никаких разрешений на перевозку пассажиров легковым такси, свидетельства индивидуального предпринимателя у него тоже не было. Однако шофёр признался, что занимается пассажирскими перевозками уже долгое время. С каждого человека он брал по 400 рублей.Курянину выписали административный штраф. По факту осуществления предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии назначена проверка. По её результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в городском УМВД.Если перевозчик продолжит незаконно таксовать, у него отберут автомобиль.