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В Курске оштрафовали нелегального перевозчика. Ему грозит уголовное дело

Если перевозчик продолжит незаконно таксовать, у него отберут автомобиль
В Курске оштрафовали нелегального перевозчика. Ему грозит уголовное дело

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Рано утром стражи порядка проверили транспорт, прибывающий к Железнодорожному вокзалу. Ряд вопросов возник к 61-летнему водителю микроавтобуса Фольксваген, который привёз людей из Глушковского района. Мужчина не смог предоставить никаких  разрешений на перевозку пассажиров легковым такси, свидетельства индивидуального предпринимателя у него тоже не было. Однако шофёр признался, что занимается пассажирскими перевозками уже долгое время. С каждого человека он брал по 400 рублей.

Курянину выписали административный штраф. По факту осуществления предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии назначена проверка. По её результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в городском УМВД. 

Если перевозчик продолжит незаконно таксовать, у него отберут автомобиль.

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