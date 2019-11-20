Очереди в МФЦ куряне ждут в среднем по две минуты

В Курской области Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг исполнилось 11 лет

В Курской области Многофункциональному центру по предоставлению государственных и муниципальных услуг исполнилось 11 лет. В свой день рождения здесь подвели итоги работы за 10 месяцев и поздравили лучших специалистов.Наш регион был одним из первых, где 11 лет назад открылся многофункциональный центр. Сегодня в регионе работает целая сеть МФЦ - в каждом муниципальном образовании. В структуру ведомства входят 32 филиала - 140 территориально обособленных офисов, 139 функционирует на базе территорий с численностью населения свыше 1000 человек, один на базе офиса ПАО «Сбербанк России» в Курске. Созданы также две бизнес-зоны в Курске и Железногорске, которые принимают заявления не только от жителей , но и от предпринимателей.«Каждый год в МФЦ поступает более 1 миллиона обращений. По сути, в среднем каждый житель области как минимум один раз в год приходит, подает заявление, получает государственные услуги, их мы сейчас предоставляем свыше 260», - говорит председатель комитета цифрового развития Курской области Вячеслав Берзин.Он отметил, что среднее время ожидания в очереди в МФЦ региона – 2 минуты при нормативе – 15 минут. При этом в каждом многофункциональном центре есть возможность оценить качество работы сотрудников.«Мы регулярно проводим анализ этих оценок. Уровень удовлетворенности работой превышает 98%», - сообщил Вячеслав Берзин.Перечень предоставляемых услуг постоянно растет, отмечает директор Многофункционального центра Курской области Сергей Кожевников. Так в офисах уже можно оформить загранпаспорта нового образца, выход на пенсию, рождение ребенка, смену места жительства. По его словам, услугами МФЦ пользуется свыше 80% населения области. Наиболее востребованы услуги Росреестра, МВД России и органов социальной поддержки населения.Добавим, что по итогам III квартала в рейтинге Минэкономразвития Курская область отнесена к субъектам, которые с высокой степенью эффективности исполняют мероприятия по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».По итогам работы лучшим специалистом признана Юлия Наумченкова - универсальный специалист филиала №2 Курского МФЦ. Теперь Юлии предстоит участвовать во Всероссийском конкурсе «Лучший универсальный специалист МФЦ», который состоится в декабре. Лучшим большим многофункциональным центром признан Курский филиал №2, а лучшим маленьким МФЦ – Суджанский филиал.