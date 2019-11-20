Пьяный курянин поругался с пьяным прохожим и избил его

Мужчина получил тяжёлые черепно-мозговые травмы, его пришлось госпитализировать в реанимацию

В Железнодорожном округе Курска полицейские задержали виновника пьяной драки. Потасовка, свидетелем которой стала женщина, проезжавшая мимо на автомобиле, произошёл в десять вечера на улице Бутко. Она попыталась остановить избиение, а когда нападавший скрылся, вызвала скорую помощь. Мужчина получил тяжёлые черепно-мозговые травмы, его пришлось госпитализировать в реанимацию.Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника «по горячим следам». 31-летний местный житель признался, что просто поругался с прохожим на улице и стал его избивать. В городском УМВД отметили, что оба участника драки были не трезвыми.Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Теперь зачинщику драки грозит до 8 лет лишения свободы.