Пьяный курянин поругался с пьяным прохожим и избил его
Мужчина получил тяжёлые черепно-мозговые травмы, его пришлось госпитализировать в реанимацию
Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника «по горячим следам». 31-летний местный житель признался, что просто поругался с прохожим на улице и стал его избивать. В городском УМВД отметили, что оба участника драки были не трезвыми.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Теперь зачинщику драки грозит до 8 лет лишения свободы.