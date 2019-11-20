Курская Госавтоинспекция напомнила водителям правила безопасной зимней езды

Синоптики обещают 9 градусов мороза и небольшой снег в Курской области. В Госавтоинспекции решили напомнить автомобилистам правила безопасности на дорогах зимой

Курская Госавтоинспекция напоминает, что с наступлением осенне-зимнего периода водители начинают все чаще сталкивается на дороге с неблагоприятными погодными условиями, которые стремительно могут меняться за короткие промежутки времени. Резкие перепады температуры, осадки в виде дождя и снега, а также сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости. Даже хорошо знакомая автодорога может измениться в короткий срок и преподнести вам неприятные сюрпризы. Так что владельцам транспортных средств нужно быть особенно внимательными и осторожными на дороге.Важную роль в эксплуатации транспортного средства в данный период играет использование зимней колесной резины, напоминают в ГИБДД. Резиновый состав летних шин теряет свои свойства при отрицательных температурах, что влияет на способность покрышки держать сцепление с дорогой. Кроме того, зимние шины имеют иной протектор, который предназначен для снега, льда и воды.В инспекции отмечают, что участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, которые эксплуатируются на летней колесной резине. Госавтоинспекторы призывают автолюбителей, подумать о своей безопасности заранее и не дожидаться метели и морозов, так как даже при температуре менее 7 градусов тепла, летняя резина начинает терять свои свойства и затвердевает, что влечет за собой повышение аварийной опасности. Помните, что летние шины на заснеженной или обледенелой дороге не смогут обеспечить максимального сцепления с дорогой. В итоге, эксплуатация автомобиля в осенне-зимний период на летних шинах, подвергает не только вас, но и других участников дорожного движения опасности.Также, стоит помнить, что вождение автомобиля в условиях заморозков требует высокой концентрации и внимания, обязывая водителя выполнять определенные действия за рулем и соблюдать ряд условий при эксплуатации машины. Инспекторы советуют никогда не выезжать на дороги общего пользования, если стекла автомобиля покрыты снегом или льдом. Помните, что перед тем как тронуться с места, все стекла транспортного средства должны быть очищены от снега и наледи. Движение с загрязненными стеклами и боковыми зеркалами заднего вида очень опасно. Также, прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что вся оптика автомобиля не загрязнена снегом, зимней грязью и льдом. Это может привести к ДТП.Манера вождения у водителей так же должна соответствовать дорожным и погодным условиям. В зимний период особенно опасно совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством. Подъезжая к пешеходным переходам необходимо заблаговременно сбросить скорость, во избежание экстренного торможения, в осенне-зимний период тормозной путь значительно увеличивается, что, в случае появления пешехода на проезжей части, может не позволить автомобилю вовремя остановиться.Пешеходам, так же стоит быть осторожнее и осмотрительнее, пересекая проезжую часть, говорят в ГИБДД. Прежде чем продолжить движение необходимо убедиться в собственной безопасности, что все автомобили остановились и пропускают вас, и только после этого начинать движение. Если вы резко появитесь на проезжей части, даже если водитель успеет вовремя среагировать, погодные условия могут не позволить транспортному средству вовремя остановиться.Также, курская Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения, люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне заселенной местности, должны иметь световозвращающие приспособления. В осенне-зимний период это особенно актуально. В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя (130-400м).Сотрудники курской Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.