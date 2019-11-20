Курские активисты просят главу города разобраться, почему закрыт скейт-парк

Во время мониторинга объектов благоустройства городской среды в Курске активисты регионального отделения ОНФ побывали в парке КЗТЗ, где встретили скейтбордистов и роллеров, которые растерянно стояли около закрытого скейт-парка

Во время мониторинга объектов благоустройства городской среды в Курске активисты регионального отделения ОНФ побывали в парке КЗТЗ, где встретили скейтбордистов и роллеров, которые растерянно стояли около закрытого скейт-парка.«Работы в парке на 22,6 млн рублей планировали сдать 8 ноября. Возникает вопрос: если объект сдан, то почему площадка закрыта? Если не сдан, почему об этом не предупредили жителей? Похоже, в Курске появляется традиция реализовывать проекты по благоустройству по секрету от горожан. В результате люди принимают частичную работу за итоговую - и начинается критика и недовольство, как это было с одной из центральных улиц», - говорит активист ОНФ в Курской области Татьяна Столярова.Качественное и своевременное информирование курян сняло бы многие проблемы, считают общественники. Если же в том, что парк КЗТЗ вместе со скейт-парком не сданы или не имеют необходимых допусков, виноват подрядчик, активисты ОНФ будут настаивать на уплате неустойки.Пока на портале госказкупок, несмотря на прошедшие сроки сдачи парка, отсутствуют акты о приемке работ.Общественники обратились к главе администрации города с просьбой пояснить, почему закрыли новый объект. О том, чтобы здесь появился скейт-парк, куряне попросили в ходе интернет-опроса, организованного ОНФ в прошлом году.Эта общественная территория является постоянным объектом внимания ОНФ с 2018 года из-за нарушений работы подрядчиков и недостатка контроля со стороны власти. Например, до сих пор не закреплено оборудование детских площадок, часть снарядов поломаны и не сделаны, несмотря на многочисленные замечания общественников и проверки администрации Курска с участием главы города.