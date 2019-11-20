  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области осудили селянина, который нашёл в лесу боеприпасы времён войны

Он также угрожал убийством своей жене
В Курской области осудили селянина, который нашёл в лесу боеприпасы времён войны

Читайте также

В Поныровском районе осудили местного жителя, который нашёл в лесу боеприпасы и оружие времён войны.

Мужчина в лесном массиве обнаружил более 100 патронов для винтовок Маузер и Манлихер, две винтовки образца 1891 и 1898 годов, два затвора германского ручного пулемёта МГ-34 времён Великой Отечественной войны. Всё это добро он хранил в своём доме.

В прокуратуре отмечают - такая находка считается незаконным приобретением оружия и боеприпасов.  

В итоге селянин получил 4 года условно с испытательным сроком 2 года и штраф 100 тысяч рублей.

Этим же приговором он признан виновным в угрозах убийством в адрес жены.


+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске студент из Африки не сможет закончить ВУЗ - он обокрал соотечественницу

В Курске двое подростков ограбили другого подростка

Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке

В Курской области нашли нарушения при строительстве детской игровой площадки

В курском наркодиспансере началась "чёрная пятница". Автомобилисты выстроились в очереди за справками

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске