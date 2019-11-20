В Курской области осудили селянина, который нашёл в лесу боеприпасы времён войны

Он также угрожал убийством своей жене

В Поныровском районе осудили местного жителя, который нашёл в лесу боеприпасы и оружие времён войны.Мужчина в лесном массиве обнаружил более 100 патронов для винтовок Маузер и Манлихер, две винтовки образца 1891 и 1898 годов, два затвора германского ручного пулемёта МГ-34 времён Великой Отечественной войны. Всё это добро он хранил в своём доме.В прокуратуре отмечают - такая находка считается незаконным приобретением оружия и боеприпасов.В итоге селянин получил 4 года условно с испытательным сроком 2 года и штраф 100 тысяч рублей.Этим же приговором он признан виновным в угрозах убийством в адрес жены.