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Лента новостей / В России

Работники туриндустрии стали квалифицированнее

В Москве подошла к концу уникальная программа повышения квалификации работников туристической индустрии. 

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В Москве подошла к концу уникальная программа повышения квалификации работников туристической индустрии. Курс обучения был поделён на три этапа и проводился с сентября по ноябрь текущего года. Помимо того, что весь курс был абсолютно бесплатным для студентов, так ещё и личное присутствие слушателя в аудитории не было обязательным. Принять участие во всех занятиях курса можно было дистанционно, посредствам видеоконференции. Как следствие, обучение прошли более трёхсот слушателей из разных регионов страны.

Занятия проводились в форме семинаров, мастер-классов и дискуссий, во время которых генерировались свежие и иногда крайне неожиданные идеи. Неформальное общение способствовало формированию продуктивной обстановки, в которой креативно мыслящие студенты смогли выразить свои идеи максимально открыто.

Программа занятий была рассчитана на преподавание студентам факультетов туризма, преподавателям факультетов туризма, сотрудникам и собственникам туристических компаний. Ценность данного курса заключается в том, что в качестве лекторов выступали специалисты отрасли, имеющие колоссальный практический опыт работы в сфере туризма и знающие не понаслышке проблемы отрасли и наиболее эффективные векторы её развития. На занятиях обсуждались такие вопросы как юриспруденция, психология, коммуникации, реклама в туризме, экономика, технологии и основные тренды отрасли.

Свидетельством окончания курсов станут дипломы установленного образца, а так же все слушатели получат основные тезисы курса и материалы мастер-классов.

Организаторами обучения выступил Московский гуманитарный университет имени Г.К. Разумовского (Первый казачий университет) и Федеральное агентство по туризму РФ. Аналогичную программу планируется запустить и в следующем году.

По информации - MOS.NEWS
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