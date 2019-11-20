Работники туриндустрии стали квалифицированнее
В Москве подошла к концу уникальная программа повышения квалификации работников туристической индустрии.
Занятия проводились в форме семинаров, мастер-классов и дискуссий, во время которых генерировались свежие и иногда крайне неожиданные идеи. Неформальное общение способствовало формированию продуктивной обстановки, в которой креативно мыслящие студенты смогли выразить свои идеи максимально открыто.
Программа занятий была рассчитана на преподавание студентам факультетов туризма, преподавателям факультетов туризма, сотрудникам и собственникам туристических компаний. Ценность данного курса заключается в том, что в качестве лекторов выступали специалисты отрасли, имеющие колоссальный практический опыт работы в сфере туризма и знающие не понаслышке проблемы отрасли и наиболее эффективные векторы её развития. На занятиях обсуждались такие вопросы как юриспруденция, психология, коммуникации, реклама в туризме, экономика, технологии и основные тренды отрасли.
Свидетельством окончания курсов станут дипломы установленного образца, а так же все слушатели получат основные тезисы курса и материалы мастер-классов.
Организаторами обучения выступил Московский гуманитарный университет имени Г.К. Разумовского (Первый казачий университет) и Федеральное агентство по туризму РФ. Аналогичную программу планируется запустить и в следующем году.
По информации - MOS.NEWS