  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Вырубка деревьев в урочище «Солянка» - санитарная рубка

Это позволит улучшить санитарное состояние лесного урочища и придаст лесу эстетическую привлекательность
Вырубка деревьев в урочище «Солянка» - санитарная рубка

Читайте также

В курской администрации объяснили вырубку деревьев в урочище «Солянка». Это выборочные санитарные рубки в соответствии с правилами санитарной безопасности в лесах и правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Общая площадь вырубки составит 113,4 гектара.

Как пояснили в мэрии - это позволит улучшить санитарное состояние лесного урочища, снизить угрозу распространения вредных организмов, возникновения лесных пожаров и придаст лесу эстетическую привлекательность.

В «Солянке» убирают исключительно погибшие сухостойные, поваленные и пораженные вредителями и грибковыми заболеваниями деревья. Вся древесина, подлежащая вырубке и уборке, неликвидна и подлежит утилизации.

Рубку контролируют специалисты отдела ведения лесного хозяйства комитета экологической безопасности и природопользования Курска.

Лесопатологическое обследование, по итогам которого и назначили выборочные санитарные рубки в урочище, провели ещё весной специалисты «Российского центра защиты леса».

Санитарную вырубку в урочище «Солянка» завершат к концу года.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске студент из Африки не сможет закончить ВУЗ - он обокрал соотечественницу

В Курске двое подростков ограбили другого подростка

Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке

В Курской области нашли нарушения при строительстве детской игровой площадки

В курском наркодиспансере началась "чёрная пятница". Автомобилисты выстроились в очереди за справками

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске