Вырубка деревьев в урочище «Солянка» - санитарная рубка
Это позволит улучшить санитарное состояние лесного урочища и придаст лесу эстетическую привлекательность
Как пояснили в мэрии - это позволит улучшить санитарное состояние лесного урочища, снизить угрозу распространения вредных организмов, возникновения лесных пожаров и придаст лесу эстетическую привлекательность.
В «Солянке» убирают исключительно погибшие сухостойные, поваленные и пораженные вредителями и грибковыми заболеваниями деревья. Вся древесина, подлежащая вырубке и уборке, неликвидна и подлежит утилизации.
Рубку контролируют специалисты отдела ведения лесного хозяйства комитета экологической безопасности и природопользования Курска.
Лесопатологическое обследование, по итогам которого и назначили выборочные санитарные рубки в урочище, провели ещё весной специалисты «Российского центра защиты леса».
Санитарную вырубку в урочище «Солянка» завершат к концу года.