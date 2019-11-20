Вырубка деревьев в урочище «Солянка» - санитарная рубка

Это позволит улучшить санитарное состояние лесного урочища и придаст лесу эстетическую привлекательность

В курской администрации объяснили вырубку деревьев в урочище «Солянка». Это выборочные санитарные рубки в соответствии с правилами санитарной безопасности в лесах и правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов. Общая площадь вырубки составит 113,4 гектара.Как пояснили в мэрии - это позволит улучшить санитарное состояние лесного урочища, снизить угрозу распространения вредных организмов, возникновения лесных пожаров и придаст лесу эстетическую привлекательность.В «Солянке» убирают исключительно погибшие сухостойные, поваленные и пораженные вредителями и грибковыми заболеваниями деревья. Вся древесина, подлежащая вырубке и уборке, неликвидна и подлежит утилизации.Рубку контролируют специалисты отдела ведения лесного хозяйства комитета экологической безопасности и природопользования Курска.Лесопатологическое обследование, по итогам которого и назначили выборочные санитарные рубки в урочище, провели ещё весной специалисты «Российского центра защиты леса».Санитарную вырубку в урочище «Солянка» завершат к концу года.