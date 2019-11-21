Курский магазин «Спасибо» переедет по другому адресу

Накануне появилась информация о том, что магазин «Спасибо» закрывается

Накануне появилась информация о том, что магазин «Спасибо» закрывается.Магазин открылся в 2012 году и располагался на улице Дзержинского, 49. Нуждающиеся люди могли там совершенно бесплатно взять одежду, обувь и даже мебель, которые приносили в магазин неравнодушные горожане.По словам директора «Спасибо» Аллы Нененко закрыться пришлось из-за отсутствия возможности платить арендную плату за помещение.Правда, ещё в августе этого года городской комитет по управлению имуществом предлагал владелице магазина несколько помещений и только сейчас выбор был сделан в пользу нежилого помещения, общей площадью пости в 60 кв.м., расположенного также на улице Дзержинского, но 88-м доме.Договор о передаче имущества муниципальной собственности в безвозмездное пользование находится на оформлении, сообщили в мэрии.