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Курский магазин «Спасибо» переедет по другому адресу

Накануне появилась информация о том, что магазин «Спасибо» закрывается
Курский магазин «Спасибо» переедет по другому адресу

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Накануне появилась информация о том, что магазин «Спасибо» закрывается. 

Магазин открылся в 2012 году и располагался на улице Дзержинского, 49. Нуждающиеся люди могли там совершенно бесплатно взять одежду, обувь и даже мебель, которые приносили в магазин неравнодушные горожане. 

По словам директора «Спасибо» Аллы Нененко закрыться пришлось из-за отсутствия возможности платить арендную плату за помещение. 

Правда, ещё в августе этого года городской комитет по управлению имуществом предлагал владелице магазина несколько помещений и только сейчас выбор был сделан в пользу нежилого помещения, общей площадью пости в 60 кв.м., расположенного также на улице Дзержинского, но 88-м доме. 

Договор о передаче имущества муниципальной собственности в безвозмездное пользование находится на оформлении, сообщили в мэрии.

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