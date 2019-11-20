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Лента новостей / В России

Промсвязьбанк за три квартала 2019 года заработал 10 млрд рублей

Moody’s повысил рейтинг на две ступени, присвоив ПСБ уровень «Ва3».

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За три квартала 2019 года на 55% вырос кредитно-гарантийный портфель МСБ и составил 199 млрд. рублей, а в октябре 2019 награда «Лидер в онлайн-кредитовании МСБ» была присуждена ПСБ, это состоялось на третьем ежегодном форуме «FinSME-2019», на нем обсуждались – банковские программы, технологии и решения для малого и среднего бизнеса, пишет live24.ru.

Необходимо отметить, что ПСБ развивает все направления бизнеса, не исключая свои традиционные сегменты – розница, малый и средний бизнес. За три квартала 2019 года ПСБ увеличили чистую прибыль на 7% аналогично периоду прошлого года, она составила 20 млрд рублей.

Особых успехов ПСБ добился в розничном кредитовании. С начала года он увеличил свои позиции на 48% и вырос до 145 млрд рублей. Рупором такого роста стало ипотечное кредитование, выросшее за 3 квартала на 78% оно увеличило свою долю в кредитном портфеле банка до 56%, хотя на начало года имело лишь 47%.

В 2019 году банк вошел в топ-3 в номинации Digital Office на ежегодном рейтинге самых эффективных интернет-банков в России - Internet Banking Rank 2019.

Рост произошел и в других сферах:
- 37% увеличение активов банка. Они составили 1,757 трлн относительно 1,281 трлн аналогичного периода 2018 года.
- 21% рост портфеля ценных бумаг. Размер портфеля – 295 млрд рублей.
- На 54% г/г выросли общие и админ. Расходы, составив 28.5 млрд,
- За счет опережающего роста операционного дохода улучшилось соотношение АХР к операционному доходу г/г с 62% до 53%.
- Рост на 49% кредитного портфеля (819 млрд против 551 млрд за 2018 год)
- Рост на 49%, до уровня 570 млрд, объема корпоративного кредитного портфеля. На 43% - объем портфеля МСБ (до 103 млрд) и на 49% розничного портфеля (145 млрд).
- На 43% увеличились денежные накопления на счетах клиентов, они составили 1 трлн 445 млрд рублей. На счетах корпоративных клиентов объем увеличился на 83% и составил отметку в 833 млрд рублей.
- 144 млрд рублей составил совокупный капитал, следует отметить рост на 10 млрд по сравнению с аналогичным годом.
- Процентная маржа по итогам трех периодов составила 3,1 %, продемонстрировав существенный рост в отличии 1.8 % аналогичного периода.
- На 81% г/г, за счет роста процентного дохода, вырос операционный доход, составив 54 млрд рублей.

ПСБ активно развивается и занимает все новые и новые позиции в разных рейтингах. Так, за три квартала 2019 года, по депозитам юридических лиц банк занял 6 место, а по кредитам юридическим лицам – 7.  По итогам третьего квартала 2019 года можно с уверенностью заявить, что банк выполняет все поставленные задачи как в отраслевых показателях, так и в финансовых. Успехи банка замечены рейтинговыми агентствами, повысившими кредитный рейтинг ПСБ. АКРА повысило рейтинг на 1 ступень до уровня «АА», а Эксперт РА на три ступени повысил кредитный рейтинг банка, до уровня «АА». Moody’s повысил рейтинг на две ступени, присвоив ПСБ уровень «Ва3».
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