Промсвязьбанк за три квартала 2019 года заработал 10 млрд рублей

live24.ru.За три квартала 2019 года на 55% вырос кредитно-гарантийный портфель МСБ и составил 199 млрд. рублей, а в октябре 2019 награда «Лидер в онлайн-кредитовании МСБ» была присуждена ПСБ, это состоялось на третьем ежегодном форуме «FinSME-2019», на нем обсуждались – банковские программы, технологии и решения для малого и среднего бизнеса, пишет
Необходимо отметить, что ПСБ развивает все направления бизнеса, не исключая свои традиционные сегменты – розница, малый и средний бизнес. За три квартала 2019 года ПСБ увеличили чистую прибыль на 7% аналогично периоду прошлого года, она составила 20 млрд рублей.
Особых успехов ПСБ добился в розничном кредитовании. С начала года он увеличил свои позиции на 48% и вырос до 145 млрд рублей. Рупором такого роста стало ипотечное кредитование, выросшее за 3 квартала на 78% оно увеличило свою долю в кредитном портфеле банка до 56%, хотя на начало года имело лишь 47%.
В 2019 году банк вошел в топ-3 в номинации Digital Office на ежегодном рейтинге самых эффективных интернет-банков в России - Internet Banking Rank 2019.
Рост произошел и в других сферах:
- 37% увеличение активов банка. Они составили 1,757 трлн относительно 1,281 трлн аналогичного периода 2018 года.
- 21% рост портфеля ценных бумаг. Размер портфеля – 295 млрд рублей.
- На 54% г/г выросли общие и админ. Расходы, составив 28.5 млрд,
- За счет опережающего роста операционного дохода улучшилось соотношение АХР к операционному доходу г/г с 62% до 53%.
- Рост на 49% кредитного портфеля (819 млрд против 551 млрд за 2018 год)
- Рост на 49%, до уровня 570 млрд, объема корпоративного кредитного портфеля. На 43% - объем портфеля МСБ (до 103 млрд) и на 49% розничного портфеля (145 млрд).
- На 43% увеличились денежные накопления на счетах клиентов, они составили 1 трлн 445 млрд рублей. На счетах корпоративных клиентов объем увеличился на 83% и составил отметку в 833 млрд рублей.
- 144 млрд рублей составил совокупный капитал, следует отметить рост на 10 млрд по сравнению с аналогичным годом.
- Процентная маржа по итогам трех периодов составила 3,1 %, продемонстрировав существенный рост в отличии 1.8 % аналогичного периода.
- На 81% г/г, за счет роста процентного дохода, вырос операционный доход, составив 54 млрд рублей.
ПСБ активно развивается и занимает все новые и новые позиции в разных рейтингах. Так, за три квартала 2019 года, по депозитам юридических лиц банк занял 6 место, а по кредитам юридическим лицам – 7. По итогам третьего квартала 2019 года можно с уверенностью заявить, что банк выполняет все поставленные задачи как в отраслевых показателях, так и в финансовых. Успехи банка замечены рейтинговыми агентствами, повысившими кредитный рейтинг ПСБ. АКРА повысило рейтинг на 1 ступень до уровня «АА», а Эксперт РА на три ступени повысил кредитный рейтинг банка, до уровня «АА». Moody’s повысил рейтинг на две ступени, присвоив ПСБ уровень «Ва3».
Промсвязьбанк за три квартала 2019 года заработал 10 млрд рублей
Moody’s повысил рейтинг на две ступени, присвоив ПСБ уровень «Ва3».