В столкновении трактора с "Приорой" в Курской области погиб мужчина

Авария произошла в Черемисиновском районе

Вечером 20 ноября на 82 км автодороги "Курск-Касторное" в Черемисиновском районе произошла авария, жертвой которой стал 35-летний мужчина. ДТП случилось около половины седьмого.21-летний водитель "Лады Приоры", двигаясь со стороны Щигров в сторону посёлка Черемисиново, столкнулся с впереди движущимся в попутном направлении трактором JSB 3 CX, которым управлял 37-летний водитель, сообщили в ГИБДД.В результате водителей легковушки и трактора с ранениями различной степени тяжести доставили в черемисиновскую райбольницу. Пассажир "Приоры" погиб на месте.