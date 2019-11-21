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В столкновении трактора с "Приорой" в Курской области погиб мужчина

Авария произошла в Черемисиновском районе
В столкновении трактора с "Приорой" в Курской области погиб мужчина

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Вечером 20 ноября на 82 км автодороги "Курск-Касторное" в Черемисиновском районе произошла авария, жертвой которой стал 35-летний мужчина. ДТП случилось около половины седьмого. 

21-летний водитель "Лады Приоры", двигаясь со стороны Щигров в сторону посёлка Черемисиново, столкнулся с впереди движущимся в попутном направлении трактором JSB 3 CX, которым управлял 37-летний водитель, сообщили в ГИБДД. 

В результате водителей легковушки и трактора с ранениями различной степени тяжести доставили в черемисиновскую райбольницу. Пассажир "Приоры" погиб на месте.





ФОТО - АВТОКАДР_46

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