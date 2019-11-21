В столкновении трактора с "Приорой" в Курской области погиб мужчина
Авария произошла в Черемисиновском районе
21-летний водитель "Лады Приоры", двигаясь со стороны Щигров в сторону посёлка Черемисиново, столкнулся с впереди движущимся в попутном направлении трактором JSB 3 CX, которым управлял 37-летний водитель, сообщили в ГИБДД.
В результате водителей легковушки и трактора с ранениями различной степени тяжести доставили в черемисиновскую райбольницу. Пассажир "Приоры" погиб на месте.
ФОТО - АВТОКАДР_46