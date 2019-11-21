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Две старинные иконы и напрестольный крест пытались вывезти из Курска на Украину

Их свободная рыночная стоимость почти 40 тысяч рублей

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В автомобильном пункте пропуска Крупец Курской таможни задержали 52-летнюю россиянку, в личных вещах которой обнаружили две старинные иконы и напрестольный крест, являющиеся культурными ценностями.

Легковой автомобиль с российскими номерами направлялся на Украину. Ценности женщина везла в картонном ящике с современными иконами и предметами быта. Среди икон внимание таможенников привлекли две старинные иконы и крест из жёлтого металла. Их изъяли и направили на экспертизу.

Россиянка пояснила, что иконы и крест принадлежат её семье. Выезжая в Одессу на постоянное место жительства, она решила взять их с собой. О том, что иконы и крест могут представлять культурную ценность и, соответственно, подлежат декларированию таможенному органу и необходимы разрешительные документы уполномоченных органов на вывоз их из России, якобы не знала.

Согласно заключению экспертов, живописная икона Божией Матери «Неопалимая Купина», икона «Николай Чудотворец» в окладе и крест напрестольный «Распятие Христово» относятся к категории культурных ценностей, как предметы отправления религиозного культа, созданные более 50 лет назад. Вывоз их с территории Евразийского экономического союза возможен только при наличии разрешения Министерства культуры России. Свободная рыночная стоимость икон и креста - около 39 тысяч рублей, пояснли в пресс-службе таможни.




В отношении женщины составлены два протокола об административных правонарушениях, отметил начальник таможенного поста МАПП Крупец Владимир Кириченко.

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