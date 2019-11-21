Дополнительная услуга Курскэнерго «организация систем наружного освещения» востребована муниципалитетами Курской области

В настоящее время проходит обсуждение заключения муниципальных контрактов по проведению модернизации систем освещения между муниципальными образованиями Щигровского района Курской области и филиалом «Курскэнерго»

Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» обсудили с главой и руководителями муниципальных образований Щигровского района Курской области вопросы модернизации уличного освещения населенных пунктов. Энергетики филиала предложили совместные мероприятия с органами местного самоуправления, в том числе проведение предпроектного обследования.«Курскэнерго предлагает широкий спектр оказываемых услуг по техническому обслуживанию и модернизации сетей наружного освещения, – заявила начальник управления взаимодействия с клиентами Курскэнерго Наталья Бочарова. – Основные тенденции развития сетей уличного освещения в районах области – замена и установка энергосберегающих светодиодных светильников, энергосберегающих ламп».По итогам обсуждений было принято решение установить светодиодные светильники в поселке Зеленая роща Охочевского с/с Щигровского района Курской области.По словам Владимира Чечетова, начальника Щигровского РЭС Курскэнерго, при монтаже современных светильников установлена автоматическая система управления наружным освещением на основе астротаймера, прибора управляющего работой исполнительного реле, включая и выключая освещение точно в момент заката и восхода солнца, что позволяет значительно уменьшить нагрузку на энергооборудование.В настоящее время проходит обсуждение заключения муниципальных контрактов по проведению модернизации систем освещения между муниципальными образованиями Щигровского района Курской области и филиалом «Курскэнерго». В рамках муниципальных контрактов в сельских поселениях всего планируется установить около 600 светильников с энергосберегающими лампами в селах района.«Новые светильники снизят энергопотребление минимум на 40%. Таким образом, энергозатраты на нужды освещения в муниципальных образованиях значительно сократятся», – отметил глава Щигровского района Курской области Юрий Астахов.Поблагодарив сотрудников Курскэнерго за конструктивное сотрудничество, Юрий Иванович выразил надежду на эффективное взаимодействие на благо жителей района.