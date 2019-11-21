В курском наркодиспансере началась "чёрная пятница". Автомобилисты выстроились в очереди за справками

Насколько повысится стоимость медсправки

С 22-го ноября вступают в силу новые правила медицинского освидетельствования для получения или обмена водительских прав.Согласно приказу Минздрава, автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу, что приведёт к удорожанию справки в несколько раз. Изменения в правилах вызвали ажиотаж среди автомобилистов, которые стремятся успеть получить справку по прежней, более низкой цене. Желающих так много не только потому, что им предстоит получать или менять права в ближайшие несколько дней - справка действительна в течение года.Теперь о стоимости. Автомобилистам предстоит сдавать два дорогостоящих анализа - мочу на 10 видов наркотических веществ и кровь на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), проще говоря - хронического алкоголизма.Как поясняет главврач «Областной наркологической больницы» Игорь Коломиец, не смотря на то, что приказ вступает в силу завтра, в диспансерах по всей стране нет необходимого количества оборудования. Поэтому направлять на проведение CDT по-прежнему будут тех, у кого есть клинические признаки употребления, и тех, кто были лишены водительского удостоверения за пьяную езду.В частности в Курской области есть лишь один специализированный аппарат. А необходимо пять. Главврач также заверил, что стоимость справки в нашем регионе будет минимальна по сравнению с другими регионами. По прогнозам - чуть более 4 тысяч. Оборудование всё импортное, как и расходные материалы, что обуславливает высокую стоимость.Меж тем администрация наркодиспансера вывесила объявление о том, что с 22-го числа стоимость прохождения медкомиссии повысится до 653 рублей. Сегодня последний день, когда эту услугу можно получить за 130 рублей. Больница сегодня будет работать до 9 вечера.