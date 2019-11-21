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В Курской области нашли нарушения при строительстве детской игровой площадки

Подрядчик выполнил меньше работ, чем предусмотрено контрактом, а глава сельсовета их принял

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Прокуратура Суджанского района выявила ряд нарушений при реализации федерального нацпроекта «Жильё и городская среда».

Администрация одного из селсоветов района заключила с индивидуальным предпринимателем контракт на благоустройство общественной территории для размещения детской игровой площадки.

Строительные работы глава муниципалитета оплатил за счёт средств, предусмотренных для реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Но, как выяснилось, выполненные работы не соответствовали условиям заключённого контракта. В одном из основных гровых и развивающих элементов отсутствовали предусмотренные техническим заданием башни и деревянный пол, а несущие столбы установлены без предусмотренной декоративной отделки. Кроме того подрядчик заменил указанные в контракте железобетонные урны на обычные металлические.

Несмотря на то, что предприниматель уменьшил объём поставленного товара и выполненных работ, глава сельсовета незаконно принял и оплатил их.

В итоге прокурор Суджанского района возбудил в отношении главы административное дело. Материалы направлены в региональное управление ФАС.

Кроме того прокурор внёс главе сельовета представление, в котором потребовал заставить подрядчика обустроить детскую площадку в соответствие с контрактом.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.


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