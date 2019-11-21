Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке

Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 22.11.2019

Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 22.11.2019. Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5% годовых, на вторичном рынке — от 8,5%.Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0,3 п.п. (кроме продуктов «Военная ипотека», «Рефинансирование под залог недвижимости» и Программы государственной поддержки для семей с детьми).Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит 0,4 п.п. в большинстве регионов России. В шести регионах снижение составит 0,6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область.Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,5% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 6,5%.Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.В октябре 2019 года Сбербанк уже снижал ставки на 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка.ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.