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В Курске двое подростков ограбили другого подростка

Добычей юных грабителей стали 150 рублей
В Курске двое подростков ограбили другого подростка

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В Северо-Западном районе Курска задержаны двое несовершеннолетних грабителей. Жертвой соседей-хулиганов стал 15-летний школьник, которого родители послали купить хлеб. 

Злоумышленники ждали парня у входа в магазин. Толкая и угрожая, они потребовали деньги, но, получив 50 рублей не остановились. Ещё сотню у подростка отобрали в подъезде дома. 

Узнав о произошедшем, мать подростка позвонила в полицию. Задержали грабителей «по горячим следам», похищенные 150 рублей они сразу же вернули. 

Оба юных злодея из неблагополучных семей и неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей за кражи и правонарушения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части второй статьи 162 УК РФ "Грабёж, совершённый группой лиц с применением насилия".

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