В Курске двое подростков ограбили другого подростка

Добычей юных грабителей стали 150 рублей

В Северо-Западном районе Курска задержаны двое несовершеннолетних грабителей. Жертвой соседей-хулиганов стал 15-летний школьник, которого родители послали купить хлеб.Злоумышленники ждали парня у входа в магазин. Толкая и угрожая, они потребовали деньги, но, получив 50 рублей не остановились. Ещё сотню у подростка отобрали в подъезде дома.Узнав о произошедшем, мать подростка позвонила в полицию. Задержали грабителей «по горячим следам», похищенные 150 рублей они сразу же вернули.Оба юных злодея из неблагополучных семей и неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей за кражи и правонарушения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части второй статьи 162 УК РФ "Грабёж, совершённый группой лиц с применением насилия".