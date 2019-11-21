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В Курске студент из Африки не сможет закончить ВУЗ - он обокрал соотечественницу

Мошеннику грозит наказание от крупного штрафа до 2 лет лишения свободы​​​​
В Курске студент из Африки не сможет закончить ВУЗ - он обокрал соотечественницу

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В Курске под уголовное дело попал студент из африканской страны. Его подозревают в мошенничестве. Учащийся одного из местных ВУЗов обманом похитил 10 тысяч рублей у своей соотечественницы. 

Он случайно нашёл телефон общего приятеля и оставил его себе. В популярном мессенжере, от имени хозяина смартфона, попросил у знакомой девушки деньги в долг, а для перевода указал реквизиты своей банковской карты. Когда обман раскрылся,  африканка обратилась в полицию. Причастность студента к преступлению удалось установить после запроса в банк, где обслуживалась карта получателя платежа. Сейчас парень даёт признательные показания и сотрудничает со следствием. 

Мошеннику грозит наказание от крупного штрафа до 2 лет лишения свободы. Закончить ВУЗ студенту не удастся. Гражданам других государств может быть закрыт въезд в Россию в случае, если они совершат 2 и более административных правонарушения в течение одного года. Речь идёт, например, о посягательствах на общественный порядок, распитии спиртного, хулиганстве, а также о нарушениях правил пребывания, поясняют в полиции. Ещё более жёсткие меры применяются, когда у иностранца появляется судимость. Срок пребывания в Российской Федерации прекращается, так как вступает в силу долговременный запрет на въезд в нашу страну.

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