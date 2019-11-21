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Путин назвал введение новых правил медосмотра для водителей «чушью». Минздрав отложил новшество

По словам президента, Министерство труда должно было посмотреть, что означает новый порядок для водителей. «У нас МРОТ — 11 280 рублей»
Путин назвал введение новых правил медосмотра для водителей «чушью». Минздрав отложил новшество

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра для водителей. Об этом заявил её заместитель Олег Салагай в Telegram. Приказ должен был вступить в силу завтра, 22 ноября. Согласно нововведениям, при получении или обновлении водительских прав автомобилистам необходимо будет сдать дополнительный анализ мочи на содержание наркотиков и психотропных веществ (ПАВ), а также крови для определения биомаркера хронического алкоголизма.  

«С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — говорится в сообщении. 

По словам замглавы Минздрава, приказ уже подписан и направлен на государственную регистрацию. Ведомство намерено провести «дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», сообщает РБК.  

В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей. 

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — сказал глава государства.

По его словам, очевидно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотических средств, поскольку это связано с безопасностью миллионов людей на дорогах. Но делать это нужно «как-то с умом, поэтапно хотя бы», считает он.

Президент добавил, что Министерство труда должно было посмотреть, что означает новый порядок для водителей.

«У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек», — пояснил президент. Он добавил, что если кому-то из них придётся отдать за справку 5 тысяч рублей, то это будет половина его зарплаты.

Напомним, накануне вступления в силу нововведений в Курске и в других городах России автомобилисты принялись штурмовать наркодиспансеры, чтобы получить медсправку по прежней низкой цене.
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