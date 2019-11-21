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Земельный вопрос жителей Кукуевки будут решать на встрече с представителем Минприроды

Губернатор Курской области обсудил земельный вопрос жителей Кукуевки на рабочей встрече с министром природных ресурсов и экологии России
Земельный вопрос жителей Кукуевки будут решать на встрече с представителем Минприроды

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Губернатор Курской области Роман Старовойт обсудил земельный вопрос жителей Кукуевки на рабочей встрече с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным. Это важный шаг к определению буферной зоны границы заповедника имени Василия Алёхина. Сейчас решение вопроса находится на этапах согласования. Министр пообещал поддержку. По словам главы региона, запланирована очередная встреча с жителями Кукуевки. К ней подключится представитель Минприроды. 

«Министерство даст поручение заповеднику включить в состав научно-технического совета сотрудников администрации Курской области и, самое главное, - представителей общественности. Заповедник уже более года категорически против этого. Все решения, которые принимает научно-технический совет о нанесении вреда от жилых построек, находящихся в буферной зоне, как раз рассматриваются на этом совете. Также министр пообещал приложить максимум усилий для ускорения принятия положения об охранных зонах, где в проекте заложены инструменты решения проблемы с Кукуевкой», - отметил Роман Старовойт. 

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