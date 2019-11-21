В Курскэнерго появилась первая трансформаторная подстанция, оформленная граффити на тему безопасности

Граффити появились на стене трансформаторной подстанций в центральной части города Курска

Граффити появились на стене трансформаторной подстанций филиала «Россети Центр Курскэнерго» в центральной части города Курска. Тема сюжетов — основные правила электробезопасности, которые энергетики пытаются донести до жителей через художественные образы.«Проект по оформлению подстанций граффити реализуется филиалом в рамках программы по профилактике электротравматизма сторонних лиц, - подчеркнул первый заместитель директора, главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин. - Как показывает практика, на зданиях с рисунками художников-граффитчиков вандальные надписи появляются реже, поэтому, помимо функции профилактики электротравматизма, успешная реализация проекта позволит в будущем экономить средства на ремонт и покраску фасадов энергобъектов».Специалисты Курскэнерго уделяют большое внимание профилактике электротравматизма и проводят для этого целый комплекс мероприятий - организационных, технических и информационно-разъяснительных.В школах, летних лагерях, детских домах и других учреждениях энергетики проводят уроки по электробезопасности, на которых знакомят детей и подростков с правилами безопасного поведения вблизи энергообъектов. Курскэнерго обеспечивает школы тематическими пособиями: экземплярами изданной при поддержке компании детской книги по электробезопасности «Энерголандия», дисками с материалами по профилактике детского электротравматизма, расписаниями занятий, содержащими правила электробезопасности и т.д.Кроме того, энергетики регулярно выступают организаторами тематических конкурсов и акций, которые неизменно вызывают большой интерес у детей и подростков. И в этот раз первыми посетителями на оформленной граффити подстанции были учащихся 3 – 4 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60». 48 детей в возрасте от 10 до 12 лет после урока по электробезопасности пришли на энергообъект, чтобы встретиться с героями любимых мультиков. Они предупреждают детей и взрослых об опасности, которая может исходить от электроустановок, опор линий электропередачи и проводов.«Интересный проект: яркие рисунки, знакомые образы и герои – трудно не обратить внимания на такую подстанцию и на призывы мультяшных героев не нарушать правила электробезопасности, быть острожными в обычной жизни», - отметила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Елена Сергеева.Специалисты Курскэнерго намерены и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы исключить случаи травматизма на объектах филиала.