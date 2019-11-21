На улице 2-я Новосёловка в Курске сделали техполосу, которая заменяет пешеходам тротуар

Этого добились активисты регионального отделения ОНФ

На улице 2-й Новоселовке в Курске появилась техническая полоса – теперь жители смогут относительно безопасно передвигаться вдоль недавно отремонтированной дороги. На отсутствие такоё техполосы местные жители пожаловались через «красную кнопку» на сайте ОНФ. А активисты обратились в мэрию с просьбой предусматривать в бюджете расходы на обустройство технических полос и тротуаров вдоль трасс.Жителям 2-й Новосёловки приходилось буквально перепрыгивать с дороги на остановку, а из маршрутки «перелетать» на проезжую часть, потому что там нет тротуара. За его счёт расширили загруженную дорогу от железнодорожного вокзала через улицу Стрелецкая в центр города.Теперь техническая полоса обустроена.«В 2019 году на крупных трассах, которые ремонтировали по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разрушили технические полосы. Так произошло на проспекте Дружбы, улицах Энгельса, Литовской, 2-й Новосёловке, где люди пользовались ими как тротуарами. При этом деньги на восстановление придорожной инфраструктуры в бюджете не предусмотрели. Это системная проблема планирования бюджетных расходов. С предложением предусмотреть эти деньги в следующие годы мы и обратились в администрацию Курска», – рассказал член регионального штаба ОНФ Игорь Исупов.Куряне должны получать не только качественные дороги, но и обустроенные тротуары или хотя бы технические полосы для передвижения пешеходов, считают общественники.