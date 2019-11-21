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На улице 2-я Новосёловка в Курске сделали техполосу, которая заменяет пешеходам тротуар

Этого добились активисты регионального отделения ОНФ
На улице 2-я Новосёловка в Курске сделали техполосу, которая заменяет пешеходам тротуар

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На улице 2-й Новоселовке в Курске появилась техническая полоса – теперь жители смогут относительно безопасно передвигаться вдоль недавно отремонтированной дороги. На отсутствие такоё техполосы местные жители пожаловались через «красную кнопку» на сайте ОНФ. А активисты обратились в мэрию с просьбой предусматривать в бюджете расходы на обустройство технических полос и тротуаров вдоль трасс.

Жителям 2-й Новосёловки приходилось буквально перепрыгивать с дороги на остановку, а из маршрутки «перелетать» на проезжую часть, потому что там нет тротуара. За его счёт расширили загруженную дорогу от железнодорожного вокзала через улицу Стрелецкая в центр города.

Теперь техническая полоса обустроена. 

«В 2019 году на крупных трассах, которые ремонтировали по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разрушили технические полосы. Так произошло на проспекте Дружбы, улицах Энгельса, Литовской, 2-й Новосёловке, где люди пользовались ими как тротуарами. При этом деньги на восстановление придорожной инфраструктуры в бюджете не предусмотрели. Это системная проблема планирования бюджетных расходов. С предложением предусмотреть эти деньги в следующие годы мы и обратились в администрацию Курска», – рассказал член регионального штаба ОНФ Игорь Исупов.

Куряне должны получать не только качественные дороги, но и обустроенные тротуары или хотя бы технические полосы для передвижения пешеходов, считают общественники.
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