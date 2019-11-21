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Курская область может получить дополнительное финансирование на развитие спорта

Министр спорта РФ Дмитрий Колобков отметил успешную реализацию в Курской области президентского нацпроекта «Спорт – норма жизни»
Курская область может получить дополнительное финансирование на развитие спорта

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Министр спорта РФ Дмитрий Колобков отметил успешную реализацию в Курской области президентского нацпроекта «Спорт – норма жизни». Также поддержал намерения региональных властей претендовать на дополнительное финансирование. Как сообщает телеканал "ТАКТ", об этом стало известно во время встречи министра с губернатором Курской области Романом Старовойтом  на Международном форуме «Транспорт России», который проходит в Москве.

«Курская область – спортивный регион, один из лидеров в сфере спорта, который выполняет все показатели – здесь более 40% занимающихся физической культурой и спортом. Важно, что есть хорошие результаты как в массовом спорте, так и в спорте высших достижений. Определены базовые виды спорта. Мне особенно приятно, что развивается фехтование. Ежегодно воспитанники фехтовальной школы приносят медали с Олимпийских игр, чемпионатов мира. Я благодарен губернатору за поддержку спорта в регионе»,- отметил министр спорта.

Дмитрий Колобков высказался в поддержку намерений Курской области претендовать на дополнительное финансирование развития спорта. Для этого региону необходимо подготовить проектную документацию.
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