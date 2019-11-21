ТАКТ", об этом стало известно во время встречи министра с губернатором Курской области Романом Старовойтом на Международном форуме «Транспорт России», который проходит в Москве.Министр спорта РФ Дмитрий Колобков отметил успешную реализацию в Курской области президентского нацпроекта «Спорт – норма жизни». Также поддержал намерения региональных властей претендовать на дополнительное финансирование. Как сообщает телеканал "
«Курская область – спортивный регион, один из лидеров в сфере спорта, который выполняет все показатели – здесь более 40% занимающихся физической культурой и спортом. Важно, что есть хорошие результаты как в массовом спорте, так и в спорте высших достижений. Определены базовые виды спорта. Мне особенно приятно, что развивается фехтование. Ежегодно воспитанники фехтовальной школы приносят медали с Олимпийских игр, чемпионатов мира. Я благодарен губернатору за поддержку спорта в регионе»,- отметил министр спорта.
Дмитрий Колобков высказался в поддержку намерений Курской области претендовать на дополнительное финансирование развития спорта. Для этого региону необходимо подготовить проектную документацию.
Курская область может получить дополнительное финансирование на развитие спорта
Министр спорта РФ Дмитрий Колобков отметил успешную реализацию в Курской области президентского нацпроекта «Спорт – норма жизни»