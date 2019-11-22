Куряне на следующей неделе снова останутся без света

Повезло только горожанам, проживающим в Центральном округе - там отключений не запланировано

В Курске на будущей неделе снова будут проводиться плановые работы в электрических сетях АО "Курские электрические сети". Жителям ряда улиц придётся какое-то время провести без света. Повезло только горожанам, проживающим в Центральном округе - там отключений не запланировано.Отключение электроэнергии запланировано по следующим улицам города:Пионеров 6-26, 11-25, Белинского 23-31, 22-30, Раздольная 2-66, Раздольный переулок 2-30, Кольцевая 144, 1-я Огородная 1-35, 2-44, 2-я Огородная 1-21, 4-22.Козлова 41-71, 38-68; Железнодорожная 65-95, 66-90; Калинина 69-93, 56-96; Куйбышева 23-42;Орджоникидзе 43-77, 36-68.Первомайская 63-137, 86-120; Дубровинского 27-61; 4-я Первомайская 25-61; Маяковского 118-138; Красина 3-33, 4-28; Переулок Островского 3-30, 4-26.Дубровинского 67-127, 78-132; Маяковского 2-112, 1-41; Первомайская 2-74, 1-67; Переулок Маяковского 3-15, 2-20; Октябрьская 132-222, 83-189; 2-я Первомайская 2-34, 1-33; Фрунзе 1-93, 36-92; Октябрьский переулок 1-13, 2-14; Вокзальная 17-39; Профсоюзная 2-54, 1-47;3-я Первомайская 2-30, 1-41; Первомайский переулок 1-21, 2-20.Ильича 1-15, 8-16; Пушкинская 3-17, 4-26; Восточная 3-45, 2-56; Переулок Жуковского 1-7, 8-40; Локомотивная 15-33, 6-24; Калинина 11-25, 8-28; Железнодорожная 5-19, 4-26; 2-я Восточная 5-15.