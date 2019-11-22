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В Курской области построят новые ДШИ

Проработать этот вопрос поручено областному комитету по культуре и комитету строительства
В Курской области построят новые ДШИ

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Заместитель губернатора Александр Чуркин на выездной рабочей встрече в посёлке Солнцево обсудил с руководством района возможность строительства нового здания для детской школы искусств. Проработать этот вопрос поручено областному комитету по культуре и комитету строительства. 

В первую очередь, необходимо подобрать типовой проект, который уже реализован в других регионах. Это позволит не разрабатывать проектно-сметную документацию, а, значит, сэкономить областные средства и ускорить процесс строительства, отмечают в администрации.

Потребность в строительстве новой школы назрела давно. Здание действующей в районе ДШИ не отвечает современным требованиям, детям не хватает кабинетов для занятий. Поэтому дополнительное обучение организовано в двух местных школах и доме культуры. Все их осмотрел замубернатора.

Детскую школу искусств в посёлке посещают дети из 9 близлежащих сёл. А всего в Солнцево и близлежащих населённых пунктах проживают более 700 школьников, 255 из них – учатся в учреждениях дополнительного образования. Однако потребность в таком обучении растёт и по прогнозам скоро таких детей будет порядка 400.

Землю для новой ДШИ выделяет муниципалитет. Рядом с участком расположены дом культуры, школа и детские сады. По словам замгубернатора, нужно построить не только школу искусств, но и обустроить прилегающую территорию.

Добавим, в этом году в рамках нацпроекта «Культура» Солнцевской ДШИ выделили около 4 миллионов рублей на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы.

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