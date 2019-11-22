В Щигровском районе установят около 600 светильников
При монтаже современных светильников сделают автоматическую систему управления наружным освещением на основе астротаймера
При монтаже современных светильников сделают автоматическую систему управления наружным освещением на основе астротаймера. Этот прибор позволит включать освещение точно в момент заката, а выключать - в момент восхода солнца, что позволяет значительно уменьшить нагрузку на энергооборудование.
Новые светильники снизят энергопотребление минимум на 40%. Таким образом, энергозатраты на нужды освещения в муниципальных образованиях значительно сократятся.
Кроме того, в планах модернизация систем освещения. Всего в сёлах Щигровского района планируется установить около 600 светильников с энергосберегающими лампами.