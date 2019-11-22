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В Щигровском районе установят около 600 светильников

При монтаже современных светильников сделают автоматическую систему управления наружным освещением на основе астротаймера
В Щигровском районе установят около 600 светильников

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Власти Щигровского района достигли договорённости с филиалом «Россети Центр Курскэнерго» об установке светодиодных светильников в посёлке Зелёная роща Охочевского сельсовета. На одной улице работы уже завершены.

При монтаже современных светильников сделают автоматическую систему управления наружным освещением на основе астротаймера. Этот прибор позволит включать освещение точно в момент заката, а выключать - в момент восхода солнца, что позволяет значительно уменьшить нагрузку на энергооборудование.

Новые светильники снизят энергопотребление минимум на 40%. Таким образом, энергозатраты на нужды освещения в муниципальных образованиях значительно сократятся.

Кроме того, в планах модернизация систем освещения. Всего в сёлах Щигровского района планируется установить около 600 светильников с энергосберегающими лампами.
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