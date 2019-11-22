Курское "Динамо" разгромило московский МБА в чемпионате России

Встреча завершилась со счетом 98:56

Курское "Динамо" на своей площадке крупно обыграло московский МБА в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 98:56.





В составе хозяек самой результативной стала Наталья Анойкина, которая принесла команде 18 очков. Елизавета Шабанова заработала 16 баллов, Ольга Фролкина — 13.





В следующем матче регулярки 1 декабря "Динамо" примет екатеринбургский УГМК, но прежде, 24 ноября сыграют на своей площадке в полуфинале Кубка России с одноклубницами из Новосибирска.