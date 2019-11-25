В Курске открылась выставка «Ранние славяне: история, археология, реконструкция»

ТАКТ".Ранние славяне: история, археология, реконструкция. Выставка с таким названием открылась в Курском государственном областном музее археологии. Рядом с историческими экспонатами, это преимущественно бронзовые вещи, соседствуют такие же, но изготовленные нашими современниками по древним технологиям. Воссоздать предметы первой половины первого века нашей эры им удалось не сразу, сообщает телеканал "
Выставка дает посетителям возможность прикоснуться к материальной культуре древних славян 3-5 веков нашей эры, а также увидеть еще не выставлявшиеся экспонаты из фонда Курского археологического музея. Есть у выставки и особенность – упор делается не на возраст вещей, а на процесс их изготовления.
Александр Зорин, главный хранитель Курского государственного областного музея археологии: «Цель это выставки – показать не сами вещи, как таковые, а показать процесс их изготовления. Показать попытку воссоздания древней технологии и то, что можно получить при помощи древних технологий на выходе. Здесь мы видим подлинные вещи и здесь мы видим копии этих вещей. Причем копии, изготовленные по той же самой технологии, что и сами подлинники. Попытка восстановления технологии, при помощи метода экспериментальной археологии, и является основным содержанием нашей выставки».
Основное место в экспозиции занимают бронзовые вещи, преимущественно ювелирные украшения, изготовленные в технике выемчатых эмалей. На территории Курской, Белгородской, Брянской, Орловской и Липецкой областей были найдены сотни таких предметов.
Олег Радюш, начальник Сейминско-Суджинской экспедиции института археологии РАН: «Это самое яркое, что мы видим относительно этих культур, которые, в основе своей, при раскопках дают достаточно бедный материал. Эти красивые богато украшенные вещи, самые разнообразные - лицо этой культуры. Видится, что эта линия развития от Киевской культуры продолжается к раннесредневековым славянским культурам. Поэтому мы эту выставку назвали «Ранние славяне» и она посвящена этой малоизвестной эпохе».
Отличить украшения прошедшие сквозь века от изготовленных в наше время – несложно. Но, при очевидных визуальных различиях, предметы практически идентичны. Энтузиасты из творческой мастерской «Руна», которая специализируется на экспериментальной археологии, долго и упорно шли к результату, воссоздавая древнюю технологию производства.
Александр Алексеев, участник творческой мастерской «РУНА» (г. Обоянь): «У нас это именно реконструкция, не реставрация. Мы все делали сами, с нуля. По фотографиям восстанавливали эти предметы. Процесс литья у нас проходит таким образом – мы стараемся максимально приблизиться к аутентичному методу, который был распространен в позднеримское время».
Андрей Воробьев, участник творческой мастерской «РУНА» (г. Обоянь): «Самое сложное в литейном процессе - подобрать оптимальный состав формосмеси, чтобы проливать металл. Изначальные эксперименты выглядели очень плачевно - процент брака у нас составлял чуть ли не 80%. Смесь должна быть газопроницаемой, то есть требуется определенный сосав песка, глины и различного рода отощителей».
Также представлены керамические лепные сосуды, инструменты, детали снаряжения, найденные в ходе раскопок Сейминско-Суджинской экспедиции институту археологии РАН. Выставка будет работать месяц – до 20 декабря.
В Курске открылась выставка «Ранние славяне: история, археология, реконструкция»
Выставка дает посетителям возможность прикоснуться к материальной культуре древних славян 3-5 веков нашей эры