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В Курске открылась выставка «Ранние славяне: история, археология, реконструкция»

Выставка дает посетителям возможность прикоснуться к материальной культуре древних славян 3-5 веков нашей эры
В Курске открылась выставка «Ранние славяне: история, археология, реконструкция»

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Ранние славяне: история, археология, реконструкция. Выставка с таким названием открылась в Курском государственном областном музее археологии. Рядом с историческими экспонатами, это преимущественно бронзовые вещи, соседствуют такие же, но изготовленные нашими современниками по древним технологиям. Воссоздать предметы первой половины первого века нашей эры им удалось не сразу, сообщает телеканал "ТАКТ".

Выставка дает посетителям возможность прикоснуться к материальной культуре древних славян 3-5 веков нашей эры, а также увидеть еще не выставлявшиеся экспонаты из фонда Курского археологического музея. Есть у выставки и особенность – упор делается не на возраст вещей, а на процесс их изготовления.

Александр Зорин, главный хранитель Курского государственного областного музея археологии: «Цель это выставки – показать не сами вещи, как таковые, а показать процесс их изготовления. Показать попытку воссоздания древней технологии и то, что можно получить при помощи древних технологий на выходе. Здесь мы видим подлинные вещи и здесь мы видим копии этих вещей. Причем копии, изготовленные по той же самой технологии, что и сами подлинники. Попытка восстановления технологии, при помощи метода экспериментальной археологии, и является основным содержанием нашей выставки».

Основное место в экспозиции занимают бронзовые вещи, преимущественно ювелирные украшения, изготовленные в технике выемчатых эмалей. На территории Курской, Белгородской, Брянской, Орловской и Липецкой областей были найдены сотни таких предметов.

Олег Радюш, начальник Сейминско-Суджинской экспедиции института археологии РАН: «Это самое яркое, что мы видим относительно этих культур, которые, в основе своей, при раскопках дают достаточно бедный материал. Эти красивые богато украшенные вещи, самые разнообразные - лицо этой культуры. Видится, что эта линия развития от Киевской культуры продолжается к раннесредневековым славянским культурам. Поэтому мы эту выставку назвали «Ранние славяне» и она посвящена этой малоизвестной эпохе».

Отличить украшения прошедшие сквозь века от изготовленных в наше время – несложно. Но, при очевидных визуальных различиях, предметы практически идентичны. Энтузиасты из творческой мастерской «Руна», которая специализируется на экспериментальной археологии, долго и упорно шли к результату, воссоздавая древнюю технологию производства.

Александр Алексеев, участник творческой мастерской «РУНА» (г. Обоянь): «У нас это именно реконструкция, не реставрация. Мы все делали сами, с нуля. По фотографиям восстанавливали эти предметы. Процесс литья у нас проходит таким образом – мы стараемся максимально приблизиться к аутентичному методу, который был распространен в позднеримское время».

Андрей Воробьев, участник творческой мастерской «РУНА» (г. Обоянь): «Самое сложное в литейном процессе - подобрать оптимальный состав формосмеси, чтобы проливать металл. Изначальные эксперименты выглядели очень плачевно - процент брака у нас составлял чуть ли не 80%. Смесь должна быть газопроницаемой, то есть требуется определенный сосав песка, глины и различного рода отощителей».

Также представлены керамические лепные сосуды, инструменты, детали снаряжения, найденные в ходе раскопок Сейминско-Суджинской экспедиции институту археологии РАН. Выставка будет работать месяц – до 20 декабря.
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