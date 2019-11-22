Министерство энергетики РФ подтвердило готовность «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» к работе в отопительный сезон 2019 - 2020 годов

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства

Министерство энергетики Российской Федерации утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2019-2020 гг. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства. Документ подтверждает соблюдение «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») требований, установленными правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнили все запланированные мероприятия по подготовке к работе в период холодов. Специалистами компаний отремонтировано свыше 51 тысячи километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и более 12,5 тысяч трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выполнен ремонт 79 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ. От деревьев и кустарниковой растительности расчищено около 30 тысяч га просек воздушных линий электропередачи.В Курской области энергетики Курскэнерго отремонтировали оборудование на 24 подстанциях, которые обеспечивают электроэнергией социально значимые объекты районных центров. На воздушных линиях (ВЛ) заменено 14 604 изоляторов, 298 км провода и 2 795 опор, отремонтировано 1 824 км ВЛ, выполнена расчистка более 900 га просек линий электропередачи.Большое внимание в преддверии отопительного периода уделялось противоаварийной подготовке оперативного персонала. С целью отработки навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций в структурных подразделениях «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в течение года было проведено более 11,3 тысяч тренировок с оперативным персоналом, в том числе более 20 совместных комплексных учений с региональными управлениями МЧС России и органами местного самоуправления. Все филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» заключили соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.«Мы постоянно совершенствуем процесс подготовки к ОЗП, каждых год дополняя все предписанные правилами мероприятия собственными наработками и решениями, учитывающим многие факторы: от климатических и ландшафтных особенностей территорий – до беспрецедентно большого количества регионов нашей операционной ответственности. В результате это позволяет обеспечить высокий уровень готовности наших работников и всей электросетевой инфраструктуры. Скрупулезно, до деталей отработанные навыки действий персонала в самых сложных и нестандартных условиях, в том числе – совместными усилиями бригад из разных филиалов, своевременная и полная реализация всех производственных программ, являются ключевым условием для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей 20 регионов страны в период холодов», - подчеркивает генеральный директор ПАО «МРСК Центра»– управляющей организации «ПАО «МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.В настоящее время к ликвидации аварий и нештатных ситуаций в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы 2 943 бригады в составе 12 542 человек, 4 375 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В распоряжении энергетиков находятся 1 974 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью 60,5 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов. Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, сформированы 168 аварийно-восстановительных бригад повышенной мобильности, готовых в любой момент выехать на ликвидацию аварийных ситуаций в любой регион России.В частности, в Курскэнерго на случай возникновения нештатных ситуаций сформировано 10 мобильных бригад, общей численностью 74 человека, а также приведена в готовность 21 единица спецтехники. Для обеспечения временного энергоснабжения потребителей специалисты филиала могут использовать 103 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1663кВт.