В Курске почти 16 тысяч человек провели минувшую ночь без отопления

Сегодня в Северо-Западном районе возобновили подачу тепла

В Северо-Западном районе Курска возобновили подачу отопления и горячей воды. Специалисты курского филиала ПАО «Квадра» завершили ремонт тепломагистрали на улице 50 лет Октября.Ночью теплоэнергетикам пришлось расширить зону ремонта, чтобы предотвратить повторное повреждение участка, пояснили в компании.Порыв на тепломагистрали произошёл около девяти часов вечера. Без тепла всю ночь оставались почти 16 тысяч человек, среди них около 4-х тысяч детей. В зону отключения частично попали 9 улиц - 50 лет Октября, 1-й Суворовский пер., ул. Аэродромная, Бойцов 9-й дивизии, Звёздная, Зелёная, Повлуновского, Запольная и Скорятина. Там расположены 72 многоквартирных жилых дома, две школы (№19 и 40), политехнический колледж, ЮЗГУ, два детских сада (№71 и 79), а также три поликлиники. Холодное водоснабжение не было нарушено. Меж тем термометры показывали 7º мороза.