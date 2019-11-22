В Курске 10-летний мальчик сбежал из дома в торговый центр

Ребёнок и многодетной семьи, а его отец находится под следствием за жестокое обращение с ним

В Курске две девушки привели в полицию потерявшегося ребёнка. Они нашли школьника в одном из торговых центров. Курянки обратили внимание, на то, что он находится там один. Несколько часов девушки пытались выяснить, где живёт мальчик, но он называл неверные адреса, очевидно, не желая возвращаться домой.Примерно в начале двенадцатого вечера о пропаже десятилетнего мальчика заявили родители. Выяснилось, что школьник из многодетной семьи, у него ещё 4 брата и сестры, семья живёт на улице Островского. Потерявшийся мальчик учится в школе на улице Пионеров и каждый день предоставлен самому себе. Отец ребёнка находится под следствием за жестокое обращение с ним, а мать привлекалась к ответственности за нахождение детей без присмотра на улице после 10 вечера.Женщина отказалась забирать сына и полицейские сами отвезли его домой. Семью взяли на строгий контроль. В ближайшее время за ребёнком установят наблюдение по месту обучения, чтобы вовремя оказать ему необходимую помощь.