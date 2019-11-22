В Курске 10-летний мальчик сбежал из дома в торговый центр
Ребёнок и многодетной семьи, а его отец находится под следствием за жестокое обращение с ним
Примерно в начале двенадцатого вечера о пропаже десятилетнего мальчика заявили родители. Выяснилось, что школьник из многодетной семьи, у него ещё 4 брата и сестры, семья живёт на улице Островского. Потерявшийся мальчик учится в школе на улице Пионеров и каждый день предоставлен самому себе. Отец ребёнка находится под следствием за жестокое обращение с ним, а мать привлекалась к ответственности за нахождение детей без присмотра на улице после 10 вечера.
Женщина отказалась забирать сына и полицейские сами отвезли его домой. Семью взяли на строгий контроль. В ближайшее время за ребёнком установят наблюдение по месту обучения, чтобы вовремя оказать ему необходимую помощь.