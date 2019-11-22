Компания «Мираторг» организовала экскурсию для школьников на овцеводческую ферму

ТАКТ".«Фатежская ягнятина» - одно из крупнейших предприятий компании «Мираторг». Общий годовой оборот овцеводческой фермы составляет 50 тысяч голов. А достижимая оценка отправки животных к убою – 67 тысяч. В прошлом году на предприятие были завезены австралийские дорперы, которые в два раза крупнее, чем обычные овцы. С особенностями экзотической породы животных и работой самой фермы познакомились ученики Верхнелюбажской средней школы, сообщает телеканал "
Компания «Мираторг» организовала экскурсию для школьников на одно из своих предприятий. Ученики выпускных классов Верхнелюбажской средней школы смогли познакомиться с профессией животновода на овцеводческом комплексе «Фатежская ягнятина». Старшеклассникам рассказали, что почти все процессы по уходу за животными механизированы. Даже наполнение кормового стола осуществляется при помощи пентов – кормораздатчиков. Ручной труд задействован лишь в нескольких областях.
Анна Краснова, руководитель производственного учета компании «Мираторг»: «У нас в компании работают, на данной ферме, операторы по уходу за животными. Они смотрят на состояние животных, на чистоту в корпусах и порядок. Ну и каждый смотрит на свою специфику задействованную. В окотах, на сортировке и т.д. Они контролируют процессы. Ветеринарные врачи оказывают помощь при заболевании животных и т.д.».
На территории комплекса расположены 36 корпусов и в каждом из них находится по 1200 голов на ежедневном содержании. Австралийские дорперы были завезены на «Фатежскую ягнятину» в прошлом году. Уникальность этой породы овец заключается в самостоятельной линьке. Животных не надо стричь или вычесывать. А новорожденные ягнята с первого дня жизни уже активно бегают по загону.
Анастасия Чаплыгина: «Меня очень заинтересовало все. Много всякого интересного узнали. Это очень полезно, мне кажется, и очень заинтересовало все. Я держала в детстве барашка в руках, но такой породы я не видела. Очень понравилось».
Школьников ознакомили и с технологией воспроизводства поголовья. В этом году на предприятии была отобрана экспериментальная группа овцематок, которые прошли процедуру искусственного оплодотворения.
Анна Краснова, руководитель производственного учета компании «Мираторг»: «Новая специфика осеменения выбрана, чтобы получить чистопородную дополнительную группу животных. Выращиваются дорперы. Мы хотим скрестить одну породу с другой, чтобы получить многоплодие».
За всеми животными на ферме ежедневно следят ветеринары. Они наносят на овец специальные синие и красные метки, которые означают количество сделанных процедур. Так же дорперов чипируют. Животноводы рассказывают, бирка – это своего рода паспорт. Сканируя ее, медики сразу узнают историю каждого дорпера, их прививки и сделанные процедуры.
Олег Терехов: «Естественно интересно. Все-таки жизнь животных не должна сильно отличаться от человеческой. За ними надо следить так же, как за людьми. Вот тут, например, ведутся постоянные учеты, бирки. Даже есть больничное отделение. Вот, например, одна овца сидит – у нее было заболевание. Ее отсадили до выздоровления. После она выйдет обратно».
Подобные экскурсии для старшеклассников компания «Мираторг» организует не впервые. Холдинг ведет активную деятельность, направленную на профориентацию школьников.
Нина Баранова, Заместитель директора по воспитательной работе Верхнелюбажской средней школы: «Школа ведет определенную работу по профориентации. Сегодня здесь не случайно дети из 9 и 11 классов. Думаю, им это было полезно и, может быть, мы внесли капельку, что они выберут именно эту профессию, то есть животноводческую. Свяжут свою жизнь, как говорится с землей. С тем, где они родились и там они пригодятся, я думаю».
Компания «Мираторг» организовала экскурсию для школьников на овцеводческую ферму
В прошлом году на предприятие завезли австралийских дорперов, которые в два раза крупнее, чем обычные овцы