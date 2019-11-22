200 тысяч рублей штрафа грозит владелице магазина, продавшей пиво ребёнку
Простой продавец в этом случае заплатил бы 30 тысяч
На хозяйку магазина, индивидуального предпринимателя составили административный протокол. В соответствии с законом за продажу несовершеннолетним алкоголя женщине, как должностному лицу грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Простой продавец в этом случае заплатила бы 30 тысяч, а для юридических лиц сумма взыскания увеличилась бы в 10 – 15 раз.
В Курске ежегодно фиксируется более 100 случаев продажи несовершеннолетним алкоголя и табака, отмечают в городском УМВД. За повторное нарушение в течение календарного года продавец привлекается уже к уголовной ответственности.