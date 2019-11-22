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200 тысяч рублей штрафа грозит владелице магазина, продавшей пиво ребёнку

Простой продавец в этом случае заплатил бы 30 тысяч
200 тысяч рублей штрафа грозит владелице магазина, продавшей пиво ребёнку

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В Курске владелице магазина, продавшей пиво ребёнку, грозит крупный штраф. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних во время рейда в центральном округе города проверили ряд торговых точек. На выходе из павильона на улице Разина полицейские остановили 17-летнюю девушку с бутылкой пива. Юная курянка призналась, что алкогольный напиток приобрела только что в магазине. При разбирательстве выяснилось, что документов у ребёнка продавец не спросил, так как посчитал, что ей уже исполнилось 18. 

На хозяйку магазина, индивидуального предпринимателя составили административный протокол. В соответствии с законом за продажу несовершеннолетним алкоголя женщине, как должностному лицу грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Простой продавец в этом случае заплатила бы 30 тысяч, а для юридических лиц сумма взыскания увеличилась бы в 10 – 15 раз. 

В Курске ежегодно фиксируется более 100 случаев продажи несовершеннолетним алкоголя и табака, отмечают в городском УМВД. За повторное нарушение в течение календарного года продавец привлекается уже к уголовной ответственности.

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