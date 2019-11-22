В Курском перинатальном центре теперь можно получить свидетельство о рождении ребёнка
Вместе со свидетельством о рождении молодые мамы получили подарок от губернатора
Первые документы в перинатальном центре вручили мамам, недавно родившим малышей. Вместе со свидетельством о рождении они получили подарок – комплекты для детских кроваток. Поздравила курянок заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская.
В региональной администрации напомнили, с 1 июня Курская область присоединилась к всероссийской акции «Подарок новорождённому»: всем детям при государственной регистрации рождения вручается подарок от губернатора.