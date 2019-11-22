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В Курском перинатальном центре теперь можно получить свидетельство о рождении ребёнка

Вместе со свидетельством о рождении молодые мамы получили подарок от губернатора
В Курском перинатальном центре теперь можно получить свидетельство о рождении ребёнка

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Свидетельство о рождении ребёнка и справку для получения пособия теперь можно получить сразу в Курском областном перинатальном центре – там работают сотрудники ЗАГСа Центрального и Сеймского округов.

Первые документы в перинатальном центре вручили мамам, недавно родившим малышей. Вместе со свидетельством о рождении они получили подарок – комплекты для детских кроваток. Поздравила курянок заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская. 

В региональной администрации напомнили, с 1 июня Курская область присоединилась к всероссийской акции «Подарок новорождённому»: всем детям при государственной регистрации рождения вручается подарок от губернатора. 
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