В Курском перинатальном центре теперь можно получить свидетельство о рождении ребёнка

Вместе со свидетельством о рождении молодые мамы получили подарок от губернатора

Свидетельство о рождении ребёнка и справку для получения пособия теперь можно получить сразу в Курском областном перинатальном центре – там работают сотрудники ЗАГСа Центрального и Сеймского округов.Первые документы в перинатальном центре вручили мамам, недавно родившим малышей. Вместе со свидетельством о рождении они получили подарок – комплекты для детских кроваток. Поздравила курянок заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская.В региональной администрации напомнили, с 1 июня Курская область присоединилась к всероссийской акции «Подарок новорождённому»: всем детям при государственной регистрации рождения вручается подарок от губернатора.