Зрители проекта «Кино в театре» смогут посмотреть спортивную драму «Со дна вершины»
Очередной показ проекта состоится в воскресенье в драмтеатре
«Настоящую победу украсть невозможно» - таков слоган спортивной драмы. В основе сюжета лежит история двукратного паралимпийского чемпиона Алексея Мошкина.
На показ приглашены два советника губернатора Курской области – советник по правам людей с ограниченными возможностями здоровья, мастер спорта Международного класса Анна Гладилина и советник по спорту, олимпийская чемпионка Евгения Ламонова, а также спортсмены-паралимпийцы, которые представляют наш регион на Всероссийских и международных соревнованиях различного уровня и приносят в копилку курской сборной медали различного достоинства.
Показ начнётся в 13 часов, предсеансовое мероприятие - за полчаса до него. Билеты стоимостью 50 рублей можно приобрести в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Предусмотрено бронирование билетов. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.