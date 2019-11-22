Зрители проекта «Кино в театре» смогут посмотреть спортивную драму «Со дна вершины»

Очередной показ проекта состоится в воскресенье в драмтеатре

В воскресенье, 24 ноября, в Курском драмтеатре в рамках XIV сезона проекта «Кино в театре» пройдёт показ спортивной драмы «Со дна вершины». Тематическое мероприятие «В кругу друзей», которое традиционно проходит перед сеансом в фойе театра, объединит выставку творческих работ особенных детей из школы «СТУПЕНИ» и выступление детских коллективов Дворца пионеров и школьников. Этот мини-концерт станет подарком гостям проекта «Кино в театре» ко Дню Матери, который в этом году отмечается как раз 24 ноября.«Настоящую победу украсть невозможно» - таков слоган спортивной драмы. В основе сюжета лежит история двукратного паралимпийского чемпиона Алексея Мошкина.На показ приглашены два советника губернатора Курской области – советник по правам людей с ограниченными возможностями здоровья, мастер спорта Международного класса Анна Гладилина и советник по спорту, олимпийская чемпионка Евгения Ламонова, а также спортсмены-паралимпийцы, которые представляют наш регион на Всероссийских и международных соревнованиях различного уровня и приносят в копилку курской сборной медали различного достоинства.Показ начнётся в 13 часов, предсеансовое мероприятие - за полчаса до него. Билеты стоимостью 50 рублей можно приобрести в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Предусмотрено бронирование билетов. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.